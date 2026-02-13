Μενού

Πανικός στη Σανγκάη: Τεράστια τρύπα «κατάπιε» οδόστρωμα και κοντέινερ

Μία τεράστια τρύπα άνοιξε σε πολυσύχναστη περιοχή στη Σανγκάη, με αποτέλεσμα να «καταπιεί» το οδόστρωμα και παρακείμενα κοντέινερ.

τρύπα Σανγκάη
Η τρύπα που άνοιξε στη Σανγκάη | Reuters / Facebook
Μια τεράστια τρύπα στο έδαφος άνοιξε την Πέμπτη σε έναν πολυσύχναστη περιοχή στη Σανγκάη, στην Κίνα, καταπίνοντας μέσα σε δευτερόλεπτα μεγάλο τμήμα της ασφάλτου και προκαλώντας ρωγμές σε παρακείμενα κτήρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην οδό Qixin στην περιοχή Minhang, όπου συνεργεία είχαν εντοπίσει διαρροή νερού την προηγούμενη ημέρα.

Κάμερες ασφαλείας στην περιοχή κατέγραψαν τα δραματικά δευτερόλεπτα κατά τα οποία ο δρόμος υποχώρησε και μία τεράστια τρύπα πλάτους έως και 20 μέτρα άνοιξε στο έδαφος, με περαστικούς να τρέχουν απομακρυνόμενοι από το σημείο.

Η Σαγκάη έχει χτιστεί πάνω σε μαλακό έδαφος, επιρρεπές σε καθιζήσεις, κατάσταση που επιδεινώνεται από την πολυετή άντληση υπόγειων υδάτων και την ραγδαία οικοδομική δραστηριότητα που γνωρίζει το σημαντικότερο εμπορικό κέντρο της Κίνας.

