Πανικός στην Αργεντινή: Σπάνιο «μετεω-τσουνάμι» σαρώνει παραλία - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Σπάνιο «μετεω-τσουνάμι» έπληξε παραλία στην Αργεντινή, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, με βίντεο να δείχνει πανικόβλητους τουρίστες να τρέπονται σε φυγή καθώς τα κύματα σκεπάζουν παραλία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, τρομακτικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνουν τη θάλασσα να εισβάλλει ξαφνικά στην ξηρά, στην παραλία στην παραθαλάσσια πόλη Santa Clara del Mar, αιφνιδιάζοντας τους λουόμενους που τρέχουν να σωθούν, ενώ ο πανικός απλώνεται στο πλήθος.

Ομπρέλες ανατρέπονται και προσωπικά αντικείμενα των λουομένων παρασύρονται, καθώς η ακτογραμμή εξαφανίζεται κάτω από ένα μεγάλο κύμα. Αν και αυτό δεν είναι ορατό στο βίντεο, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι έφτασε σε ύψος 9 μέτρων πριν χτυπήσει τους λουόμενους.

Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες στην παραλία

Κατά το συμβάν, ένας 29χρονος Αργεντινός σκοτώθηκε αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα και χτύπησε με το κεφάλι στα βράχια. Πρόκειται για τον Yair Amir Manno Nunez, ο οποίος ζούσε στη Γαλλία για οκτώ χρόνια και βρισκόταν σε διακοπές στην πατρίδα του με τη Γαλλίδα σύντροφό του και δύο φίλους όταν συνέβη η τραγωδία.

Όταν τα κύματα υποχώρησαν, οι ναυαγοσώστες έσπευσαν να τον σώσουν, κάνοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ωστόσο ο νεαρός δεν μπόρεσε να σωθεί.

Ο Yair είχε αφιερώσει τη ζωή του στην ιππασία αντοχής μεγάλων αποστάσεων στην οποία οι ιππείς διασχίζουν ποικίλο έδαφος και αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις.

Ένας άλλος άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή αφού παρασύρθηκε στο νερό, ενώ τουλάχιστον 35 άλλοι τραυματίστηκαν.

Meteotsunami (Tsunami) afectó a Mar Chiquita, Mar del Plata, Clemente y otras playas de la Costa Atlántica. Hay un turista de 33 años muerto y una persona internada tras sufrir un infarto. Hay 35 heridos leves. #Urgente #Urgente #MeteoTsunami #Tsunami pic.twitter.com/nVKRQJkSwl — Nicolás Padovan (@_Nico_Padovan) January 13, 2026

«Μετεω-τσουνάμι»: Ένα σπάνιο φαινόμενο

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το θανατηφόρο κύμα προκλήθηκε από ένα σπάνιο φαινόμενο γνωστό ως «μετεω-τσουνάμι», ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που συμπεριφέρεται σαν ένα παραδοσιακό τσουνάμι, αλλά χωρίς σεισμό.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τη θάλασσα να υποχωρεί απόκοσμα λίγα δευτερόλεπτα πριν τα κύματα χτυπήσουν την ακτή, ωθούμενα από την ξαφνική πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης και τα ασταθή καιρικά συστήματα.

«Είναι ένα απρόβλεπτο φαινόμενο. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να ξανασυμβεί», δήλωσε ο Φαμπιάν Γκαρσία, επικεφαλής της Πολιτικής Άμυνας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Ο επικεφαλής της ένωσης ναυαγοσωστών Ναουέλ Ναρντόνε δήλωσε ότι τα κύματα έφτασαν σε «απίστευτα ύψη», επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο για την περιοχή.

Το περιέγραψε ως ένα είδος «μίνι τσουνάμι» που δεν προκλήθηκε από σεισμική δραστηριότητα, αλλά από βίαιες μεταβολές στην ατμοσφαιρική πίεση και ισχυρούς ανέμους.

Ένας μάρτυρας θυμήθηκε πώς η θάλασσα ξαφνικά υποχώρησε, λίγα δευτερόλεπτα πριν ένα τεράστιο κύμα «σαν τοίχος» χτυπήσει την ακτή. Ο Γκαρσία επιβεβαίωσε ότι η ασυνήθιστη συμπεριφορά του νερού επηρέασε αρκετές παράκτιες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Μαρ Τσικίτα, Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ και Μαρ ντελ Πλάτα.

Οι αρχές διέταξαν την εκκένωση όλων των κοντινών παραλιών, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας για να ελέγξουν τους τραυματίες.

Οι ειδικοί συμφώνησαν αργότερα ότι το θανατηφόρο κύμα ήταν ένα τυχαίο, μεμονωμένο περιστατικό, με τις πιο σοβαρές επιπτώσεις να συγκεντρώνονται στη Mar Chiquita.

Αναφέρθηκαν επίσης πλημμύρες στη Mar del Plata, όπου οι ναυαγοσώστες πραγματοποίησαν διασώσεις έκτακτης ανάγκης, αφού η στάθμη του νερού ανέβηκε από το ύψος της μέσης στο ύψος του λαιμού σε λίγα δευτερόλεπτα