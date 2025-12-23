Πανικός στην Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος και τραυμάτισε 9 άτομα

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε χθες, Δευτέρα (22/12) πάνω σε πλήθος στην πόλη Νούνσπετ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ στην Ολλανδία.
Η αστυνομία διευκρίνισε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία. «Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση», αναφέρει ανάρτηση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ.
«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας.
Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».
