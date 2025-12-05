Πανικός στην Ουκρανία: Η Ρωσία σχεδιάζει «τριγωνική» επιχείρηση με βομβαρδιστικά, υποβρύχια και drones

Μία μεγάλης κλίμακας συνδυαστική ρωσική επίθεση, που φέρεται πως θα χτυπήσει με πυραύλους και drones και υποβρύχια απόψε (5/12) έχει σπείρει τον τρόμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ανεξάρτητο κανάλι ειδήσεων AMK Mapping.
Τουλάχιστον 4 στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS μεταφέρθηκαν από τη Βάση Αεροπορίας Ουκραίνκα, στην Περιφέρεια Αμούρ. Τρία προσγειώθηκαν στη Βάση Αεροπορίας Ντιάγκιλεφ, Περιφέρεια Ριαζάν, και ένα στη Βάση Ενγκελς-2, Περιφέρεια Σαράτοφ. Όλα είναι εξοπλισμένα με πυραύλους κρουζ Kh-101.
Ένα με δύο υποβρύχια κλάσης Varshavyanka, εξοπλισμένα με πυραύλους κρουζ Kalibr, βρίσκονται στη Ναυτική Βάση Νοβοροσίσκ, Περιφέρεια Κρασνοντάρ. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα πλοία που φέρουν όπλα τέτοιου τύπου.
Την ίδια ώρα έχουν γίνει παραδόσεις πυραύλων Iskander-M σε εγκαταστάσεις ΟΤΡΚ στις Περιφέρειες Κουρσκ, Βορονέζ, Μπριάνσκ και Ροστόφ, ενώ γίνονται και εκτοξεύσεις drones Geran-2.
Τουλάχιστον 500 Geran έχουν συγκεντρωθεί σε διάφορους χώρους εκτόξευσης και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν και αυτά στην «τριπλή» επίθεση που επέρχεται για την Ουκρανία.
- Νίκος Ρωμανός: Από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου στη «σακούλα» των Αμπελοκήπων
- Μάνδρα: «Αν δεν γκρεμιστούν κτίρια και κατοικίες, θα πλημμυρίζουν συνέχεια», λέει ο Μπελαβίλας
- Ψύχραιμος Κατσούλης: «Ήθελα να σου πω ότι έχω covid και σε φίλησα», του είπε ο Σαββιδάκης
- Γιώργος Ζυγούρης για τη σειρά «Σέρρες»: Το καλύτερο σχόλιο έλεγε, φτάνει πια, τι άλλο θέλετε ανώμαλοι; Σας αποδεχθήκαμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.