Παντρεμένη σιαμαία απαντά στην ερώτηση που της κάνουν όλοι: «Τι γίνεται στο σεξ;»

Oι σιαμαίες αδερφές Κάρμεν και Λουπίτα Ανδράδε, είναι δύο αγαπημένες αδελφές, οι οποίες μοιράζονται το ίδιο σώμα. Όπως έχουν δηλώσει στο παρελθόν, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση διαχωρισμού καθώς είτε θα πεθάνει η μία είτε και οι δύο.

Η καθεμία έχει δύο χέρια, αλλά μόνο ένα πόδι. Μοιράζονται τη λεκάνη, κάποια ζωτικά όργανα, καθώς και το αναπαραγωγικό σύστημα.

«Εγώ οδηγώ», λέει η Κάρμεν που ελέγχει το δεξί πόδι τη στιγμή που η Λουπίτα είναι υπεύθυνη για τις μελωδίες και την πλοήγηση. Δείχνουν την καθημερινότητά τους στο κανάλι τους στο Youtube στο οποίο έχουν 260.000 subscribers!

Γεννήθηκαν στο Μεξικό και μετακόμισαν στις ΗΠΑ, από όταν ήταν ακόμα σε παιδική ηλικία. Σήμερα είναι 25 ετών.

Τι γίνεται τώρα που η Κάρμεν παντρεύτηκε;

Τον περασμένο Οκτώβριο η Κάρμεν παντρεύτηκε τον επί τέσσερα χρόνια σύντροφό της, Ντάνιελ ΜακΚόρμακ. Γνωρίστηκαν σε μια online εφαρμογή γνωριμιών το 2020.

«Θέλω η Κάρμεν να νοικοκυρευτεί. Ξέρω ότι αυτό είναι σημαντικό γι’ αυτήν» είχε πει η αδερφή της Λουπίτα, η οποία δηλώνει ασεξουαλική.

Όπως σχολίασε ο σύζυγος της Κάρμεν στο περιοδικό People: «Ο κόσμος συνεχώς ρωτά για το σεξ. Και εγώ απαντώ: «Δεν είναι δική σας δουλειά».

Η Λουπίτα έχει σχολιάσει στο παρελθόν ότι βλέπει τον σύζυγο της αδερφής της πιο πολύ σαν αδερφό της, ενώ η Κάρμεν, όσον αφορά τις σεξουαλικές της σχέσεις με τον Ντάνιελ, εξομολογήθηκε ότι: «Υπάρχουν όρια. Εάν η Λουπίτα δε νιώθει άνετα με κάτι, απλώς το σεβόμαστε». Και η Λουπίτα συμπληρώνει: «Έχω ακουστικά και τηλέφωνο. Δε με νοιάζει».

Για τους κινδύνους αν προχωρούσαν σε επέμβαση, η Λουπίτα είχε πει: «Εάν κάναμε χειρουργική επέμβαση διαχωρισμού, είτε η μία από εμάς θα πέθαινε, είτε και οι δύο, είτε θα καταλήγαμε στην εντατική και δε θα βγαίναμε ποτέ», λόγω του ότι τα κορίτσια μοιράζονται το ίδιο συκώτι και άλλες εσωτερικές δομές. «Είμαστε ευτυχισμένες όπως είμαστε», συμπλήρωσε.

Ενώ σε ερώτηση εάν τους λείπει η ανεξαρτησία τους ως σιαμαίες δίδυμες που είναι, η Κάρμεν απαντά: «Μερικές φορές στο τέλος της ημέρας, είμαστε απλά εξαντλημένες και δε θέλουμε να μιλήσουμε. Τότε είναι που μπαίνουμε σε διαφορετικές συσκευές και κάνουμε τα δικά μας πράγματα. Εγώ έχω τον φορητό μου υπολογιστή για να κάνω τις σχολικές μου εργασίες, και η Λουπίτα θα βάλει ακουστικά και θα ακούσει μουσική ή θα πάει στο τηλέφωνό της. Ήμασταν σιαμαίες σε όλη μας τη ζωή, οπότε δεν είναι ότι μας λείπει η ανεξαρτησία μας. Είναι το μόνο που ξέραμε ποτέ, σωστά;»

Τα κορίτσια απασχολούνται στον κτηνιατρικό τομέα, ενώ όνειρό τους είναι να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να ζήσουν όσες περισσότερες εμπειρίες μπορούν. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Κάρμεν: «Δεν είναι όλα ουράνια τόξα και λιακάδα, είχαμε πολλές προκλήσεις, αλλά έχουμε μια υπέροχη ζωή. Πηγαίνουμε σε ταινίες και συναυλίες (μοιραζόμαστε μια θέση) και ταξιδεύουμε με αεροπλάνα. Πέρυσι, πήγαμε στην Καλιφόρνια και έχουμε πετάξει και στο Τέξας».



