ΠΑΟΚ: Εναέρια πλάνα από τον τόπο της τραγωδίας στη Ρουμανία - Καθαρίζουν τα συντρίμμια οι αρχές

Κάμερα drone μεταφέρει πλάνα πάνω από τον μοιραίο αυτοκινητόδρομο E70, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας όπου χθες έχασαν τη ζωή τους οι επτά νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Το σοκαριστικό τροχαίο, που βύθισε στο πένθος τον κόσμο της ομάδας, έλαβε τραγικά χώρα σε έναν από τους πιο επικίνδυνους αυτοκινητόδρομους της Ρουμανίας.

Συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο και απομακρύνουν από το οδόστρωμα τόσο το μίνι βαν, που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, όσο και τα συντρίμμια τα οποία, λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης με το φορτηγό, εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη ακτίνα.