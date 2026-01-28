Μενού

ΠΑΟΚ: Εναέρια πλάνα από τον τόπο της τραγωδίας στη Ρουμανία - Καθαρίζουν τα συντρίμμια οι αρχές

Κάμερα drone μεταφέρει πλάνα πάνω από τον μοιραίο αυτοκινητόδρομο E70, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Reader symbol
Newsroom
παοκ ρουμανια
Ενάερια πλάνα από το σημείο του τροχαίου | Youtube - OPINIA TIMISOAREI
  • Α-
  • Α+

Κάμερα drone μεταφέρει πλάνα πάνω από τον μοιραίο αυτοκινητόδρομο E70, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας όπου χθες έχασαν τη ζωή τους οι επτά νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Το σοκαριστικό τροχαίο, που βύθισε στο πένθος τον κόσμο της ομάδας, έλαβε τραγικά χώρα σε έναν από τους πιο επικίνδυνους αυτοκινητόδρομους της Ρουμανίας.

Συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο και απομακρύνουν από το οδόστρωμα τόσο το μίνι βαν, που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, όσο και τα συντρίμμια τα οποία, λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης με το φορτηγό, εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη ακτίνα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ