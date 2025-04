Πάπας Φραγκίσκος: Ποιοι είναι οι 5 επικρατέστεροι διάδοχοι - Οι προοδευτικοί και οι «παλιομοδίτες»

Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου ήρθε σήμερα (21/4) σαν «κεραυνός» για το Βατικανό και τους πιστούς της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, με τα σενάρια να φουντώνουν ήδη για τους πιθανούς αντικαταστάτες του.

Οι επικρατέστεροι για να γεμίσουν τη θέση του αγαπημένου από τους πιστούς Ποντίφικα είναι πέντε τον αριθμό, έχοντας ξεχωρίσει για τη σημαντική τους υπηρεσία στην Καθολική εκκλησία και τα αξιοσημείωτα προσόντα τους.

Πάπας Φραγκίσκος: Οι επικρατέστεροι «διάδοχοι»

Παρακάτω θα δούμε τους επικρατέστερους διαδόχους του Ποντίφικα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των τελευταίων μηνών, αφού η επιδείνωση της υγείας του Φραγκίσκου έκανε πιο ρεαλιστική από ποτέ την επικείμενη απουσία του.

1. Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, υπηρέτησε στο Βατικανό για 11 χρόνια. Είναι ο πιο υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Πάπα Φραγκίσκο.

Ο Παρολίν θεωρείται πολιτικά μετριοπαθής. Έχει περάσει τη σταδιοδρομία του συμμετέχοντας στη διπλωματική πτέρυγα του Βατικανού, στη Νιγηριανή και στη Μεξικανική εκκλησία και διορίστηκε καρδινάλιος το 2014 από τον Πάπα Φραγκίσκο.

2. Καρδινάλιος Φριντολίν Αμπόνγκο Μπεσούνγκου

Ο Πρόεδρος του Συμποσίου των Επισκοπικών Διασκέψεων της Αφρικής και της Μαδαγασκάρης, Φριντολίν Αμπόνγκο Μπεσούνγκου, έγινε πρωτοσέλιδο όταν απέρριψε αμφιλεγόμενη δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο συντηρητικός Καπουτσίνος αντιτάχθηκε στο δόγμα Fiducia supplicans, το οποίο επιτρέπει στους ιερείς να ευλογούν ανύπαντρα και ομόφυλα ζευγάρια, άκυρα και άκυρα στην Αφρική.

Ο Μπεσούνγκου έλαβε την ευλογία του Πάπα σε έκτακτη συνάντηση το 2023, λίγο μετά την κυκλοφορία του δόγματος, όπως αναφέρει η Catholic Herald. Ο παπισμός του Μπεσούνγκου θα στεκόταν ισχυρό πλήγμα των αριστερών αρχών του Φραγκίσκου. Ο σημερινός πάπας διόρισε τον Μπεσούνγκου καρδινάλιο το 2019.

3. Καρδινάλιος Βιμ Άικ

Ο Βίλεμ Γιάκομπους Άικ, πρώην γιατρός, θεωρείται ένας από τους πιο συντηρητικούς υποψήφιους.

Το 2015, βοήθησε στη συγγραφή του «Eleven Cardinals Speak on Marriage and Family: Essays from a Pastoral Viewpoint». Το άρθρο αντιτάχθηκε σθεναρά στην υποστήριξη του Πάπα Φραγκίσκου για τον πολιτικό γάμο. Ο Άικ έγραψε ότι ήταν μια μορφή δομημένης και θεσμοθετημένης μοιχείας.

Επέκρινε επίσης την αδυναμία του σημερινού Πάπα να καταπολεμήσει την πρόταση της Διάσκεψης των Γερμανών Επισκόπων να επιτρέψει στους προτεστάντες συζύγους να λάβουν τη Θεία Ευχαριστία στις Καθολικές εκκλησίες. Σε ένα άρθρο, ο Eijk περιέγραψε την απόφαση του Πάπα για το θέμα ως ακατανόητη.

4. Καρδινάλιος Πήτερ Έρντο

Ο Πήτερ Έρντο της Ουγγαρίας υπήρξε από καιρό εξέχουσα προσωπικότητα στη σύγχρονη εκκλησιαστική πολιτική. Ως συντηρητικός, ο Έρντο προηγουμένως αντιτάχθηκε στην πρακτική των διαζευγμένων και επαναζευγμένων Καθολικών να λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία.

Εναντιώθηκε επίσης ρητά στις ευρωπαϊκές χώρες που δέχονται πρόσφυγες, δηλώνοντας ότι είναι το ίδιο με την εμπορία ανθρώπων. Ο Έρντο διορίστηκε καρδινάλιος το 2003 από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β'.

5. Καρδινάλιος Λουίς Αντόνιο Ταγκλ

Ο Λουίς Αντόνιο Ταγκλ κατάγεται από τις Φιλιππίνες. Υπηρετεί ως Αντινομάρχης για το Πρώτο Τμήμα της Γραμματείας Ευαγγελισμού του Βατικανού και ως Πρόεδρος της Διαθρησκευτικής Επιτροπής για Θρήσκους που έχουν Ομολογήσει.

Ο Ταγκλ αποκαλείται «Ασιάτης Πάπας Φραγκίσκος». Θεωρείται αριστερός και επικριτικός για τη μεταχείριση της εκκλησίας προς την LGBT κοινότητα και τους διαζευγμένους και ξαναπαντρεμένους Καθολικούς.

Σε συνέντευξή του το 2015, δήλωσε ότι η σκληρή στάση της εκκλησίας για τους ομοφυλόφιλους, τις χωρισμένες γυναίκες και τις ανύπαντρες μητέρες έχει βλάψει τον στόχο της για τη διάδοση του Ευαγγελίου.