Ακόμα μια αντιπολεμική παρέμβαση πραγματοποίησε ο πάπας Λέων ο ΙΔ, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι «στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη ξανάρχισαν να φυσούν άνεμοι πολέμου», οι οποίοι «σπέρνουν θάνατο, τρόμο και πλήττουν, για μια ακόμη φορά, τόσους αθώους πολίτες».

Επιπλέον επισήμανε πως «οι άνεμοι του πολέμου, δεν πρέπει να σβήσουν την φλόγα της ειρήνης και της ελπίδας, ακόμα και όταν μοιάζει ασθενής και αδύναμη».

Ο πάπας ζήτησε επίσης «να ακολουθηθεί η οδός του διαλόγου, της διπλωματίας και της συνάντησης» διότι είναι «η μοναδική ικανή να οδηγήσει σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, με την οποία οι λαοί να μπορέσουν να ζήσουν επανασυμφιλιωμένοι, με αμοιβαία ασφάλεια και σεβασμό της αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου».

Από αύριο και για τρεις ημέρες, δεκάδες νομπελίστες, πρώην αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκπρόσωποι τεχνολογικών κολοσσών και γνωστών πανεπιστημίων θα συναντηθούν στο Καστέλ Γκαντόλφο (το χωριό λίγο έξω από την Ρώμη όπου βρίσκεται η θερινή κατοικία του ποντίφικα) για να συζητήσουν το πώς μπορεί να ενισχυθεί μια οικονομία ικανή να συμβάλει στην οικοδόμηση της ειρήνης και στον αφοπλισμό.

Στο μεταξύ, στο Βατικανό άρχισαν ήδη οι προετοιμασίες του επίσημου ταξιδιού που ο πάπας Λέων πρόκειται να πραγματοποιήσει το φθινόπωρο στη Γαλλία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, αρχιεπίσκοπος Πωλ Ρίτσαρντ Γκάλαγκερ μετέβη στο Παρίσι, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό με τον οποίο συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις των δυο χωρών, αλλά και λεπτομέρειες που αφορούν την επίσκεψη του πάπα. Ο Μπαρό απένειμε, επίσης, στον αρχιεπίσκοπο Γκάλαγκερ τον τίτλο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής.