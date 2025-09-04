Παππούς πήρε λάθος παιδί από παιδικό σταθμό στο Σίδνεϊ

Ένας παππούς πήρε κατά λάθος άλλο παιδί αντί για το πραγματικό του εγγόνι από παιδικό σταθμό στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, προκαλώντας αναστάτωση στους γονείς.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Sydney Morning Herald, μητέρα κατηγορεί τον παιδικό σταθμό στο Σίδνεϊ για το λάθος, καθώς, όπως λέει, «έχασε» για δύο ώρες το παιδί της, αφού το προσωπικό άφησε τον παππού να πάρει το λάθος παιδί στο σπίτι.

Η γυναίκα, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα των παιδιών της, δήλωσε στην εφημερίδα ότι πανικοβλήθηκε όταν έφτασε στο Bangor's First Steps Learning Academy το απόγευμα της Δευτέρας και ανακάλυψε ότι ο μικρός της γιος, ο οποίος μόλις είχε κλείσει ένα χρόνο, δεν ήταν εκεί.

Το προσωπικό του σταθμού αναγκάστηκε να ελέγξει τις κάμερες CCTV και να καλέσει άλλους γονείς, κάτι που οδήγησε στο να αποκαλυφθεί τι συνέβει.

«Δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα», είπε η γυναίκα όταν ανακάλυψε ότι ο γιος της είχε φύγει από το κέντρο με έναν άγνωστο άνδρα.

«Δεν μπορούσαν να μου πουν το όνομά του, δεν μπορούσαν να μου πουν ποιος ήταν, δεν μπορούσαν να μου πουν ποιον έπρεπε να παραλάβει. Δεν μπορούσαν να μου πουν πώς ήταν, εκτός από το ότι φορούσε σορτς και ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος», είπε η μητέρα.

Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η μητέρα τονίζει ότι ήθελε να αποκαλύψει την υπόθεση και ότι δεν κατηγορεί τον παππού.

«Δεν τον κατηγορούμε. Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί του. Δεν είμαστε αναστατωμένοι μαζί του – κατηγορούμε τον παιδικό σταθμό», είπε.

Η σύζυγος του παππού είπε ότι ο σύζυγός της είναι «καταρρακωμένος» και έχει «αναλάβει την ευθύνη για το λάθος», ενώ οι εργαζόμενοι στην παιδική φροντίδα τονίζουν ότι το λάθος ήταν αποτέλεσμα ευρύτερων προβλημάτων στον συγκεκριμένο τομέα.

«Νιώθουμε συντετριμμένοι, ιδιαίτερα για τη μητέρα. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί», είπε. «Όταν το συνειδητοποίησε, έτρεξε να φέρει το παιδί πίσω», σημείωσε η σύζυγος του ηλικιωμένου και συνέχισε:

«Είμαι θυμωμένη με τον σύζυγό μου, αλλά ταυτόχρονα η καρδιά μου ραγίζει για αυτόν. Είναι ένας άνδρας που αγαπά τα παιδιά, αγαπά τα εγγόνια του, είναι εντελώς εκτός εαυτού. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να φάει. Είμαι τόσο χαρούμενη που το αγοράκι είναι καλά και οι γονείς του είναι καλά».

Είπε ότι ο σύζυγός της έφτασε όταν τα παιδιά κοιμόντουσαν και το δωμάτιο ήταν σκοτεινό. «Όταν τον έφερε στο σπίτι, απλώς τον αγκάλιασε και κοιμήθηκε, χωρίς να το συνειδητοποιήσει», είπε ακόμα.

Η Ρυθμιστική Αρχή της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι θα διεξαγάγει «εμπεριστατωμένη έρευνα» για αυτό που χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητικό και σοβαρό περιστατικό».

Η βουλευτής των Πρασίνων της Νέας Νότιας Ουαλίας, Abigail Boyd, που είναι πρόεδρος μιας επιτροπής της ανώτερης βουλής για τον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης, είπε ότι η υπόθεση «δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό».

«Έχω δει πολλές παρόμοιες περιπτώσεις σε υπηρεσίες σε ολόκληρη την πολιτεία. Δυστυχώς, τέτοια ζητήματα είναι αναμενόμενα σε υπηρεσίες με ανεπαρκείς πόρους και προσωρινό και περιστασιακό προσωπικό – συνθήκες που είναι διαδεδομένες σε ολόκληρο τον τομέα», δήλωσε η Boyd.

Η Trisha Hastie της First Steps Learning Academy δήλωσε ότι επρόκειτο για «περίπτωση ανθρώπινου λάθους» και ότι τα πρωτόκολλα του κέντρου δεν τηρήθηκαν σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα.

«Για αυτό, ζητούμε ανεπιφύλακτα συγγνώμη και από τις δύο οικογένειες που εμπλέκονται. Ο εκπαιδευτικός που εμπλέκεται έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της έρευνας», είπε.

Το κέντρο, το οποίο, όπως είπε, δεν είχε ποτέ παρόμοιο περιστατικό, έχει αλλάξει τις διαδικασίες του, έτσι ώστε «άγνωστα άτομα» να συναντώνται στην πόρτα, ένα μέλος του προσωπικού να επαληθεύει πριν τα παιδιά φύγουν και κάθε παιδί να έχει μια κάρτα επαλήθευσης με φωτογραφίες των γονιών και εξουσιοδοτημένα άτομα επικοινωνίας.