Παρά λίγο «Κραν Μοντανά» στην Ιταλία: Φωτιά από πυροτεχνήματα σε κλαμπ

Σε μία υπόθεση που ανασύρει τις νωπές μνήμες από το Κραν Μοντανά της Ελβετίας, η Ιταλία είδε ένα αισίως αναίμακτο περιστατικό σε κλαμπ, όπου ξεκίνησε φωτιά από τη χρήση πυροτεχνημάτων σε εσωτερικό χώρο.
Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, οι ιταλικές αρχές έχουν διεξάγει τσειρά ελέγχων σε καταστήματα και κλαμπ ανά τη χώρα. Αφορμή υπήρξε βιντεοληπτικό υλικό από κλαμ στην πόλη Κρέμα της Λομβαρδίας, που δείχνει βεγγαλικά να ξεκινούν φωτιά σε στολισμούς του κλαμπ, που είχαν παραμείνει από την εορταστική περίοδο.
- Γιατί η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις μου προκάλεσε τόση αμηχανία
- Πυρά Μαρινάκη σε Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτά ακούγονται από γιατρό»
- Οι πιθανότητες να διέφυγε στη Γερμανία η Λόρα: Τι είπαν στην ασφάλεια Πάτρας οι γονείς της
- Η Χίος αποκτά ρομπότ «ντελιβεράδες»: Το πρωτοποριακό project του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.