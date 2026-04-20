Παρά λίγο μακελειό σε τσίρκο: Τίγρη όρμησε στο κοινό και ακολούθησε πανικός

Δυστυχώς, ο θεσμός του τσίρκου ακόμα δεν έχει αποτινάξει τη θλιβερή παράδοση της εκμετάλλευσης ζώων, κάτι που συνεχίζει να παράγει καταστάσεις όπως το πρόσφατο συμβάν με τίγρη στη Ρωσία.

Όπως μεταφέρει η βρετανική Metro, την ώρα του νούμερου με τα επικίνδυνα αρπακτικά, που εκτελούσαν ακροβατικά σε έναν κυκλικό βατήρα, μία από τις τίγρεις πήδηξε μέσα στο πλήθος, μετά την ξαφνική κατάρρευση του προστατευτικού κιγκλιδώματος.

Το βίντεο γυρίστηκε μέσα σε ένα τσίρκο στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον, στη νότια Ρωσία, στις 19 Απριλίου. Τρεις τίγρεις και δύο εκπαιδευτές βρίσκονταν στη σκηνή του τσίρκου όταν το δίχτυ που κρεμόταν πάνω από την αρένα έπεσε, τρομάζοντας τα ζώα.

Ρωσία: Βγήκε στην πόλη η τίγρη

Οι τίγρεις εθεάθησαν να τρέχουν γύρω από τον περίβολο προτού μία από αυτές πηδήξει πάνω από το φράγμα και μετακινηθεί στον χώρο των θεατών.

Τα μέλη του κοινού αντέδρασαν πανικόβλητα, με ορισμένους γονείς να προστατεύουν τα παιδιά τους καθώς το ζώο πλησίαζε τις σειρές των καθισμάτων. Ακούστηκαν εκπαιδευτές να φωνάζουν οδηγίες στο πλήθος να παραμείνει ήρεμο και να καθίσει καθώς η κατάσταση εξελισσόταν.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Μετά το χάος, η τίγρη βγήκε τρέχοντας από τη σκηνή του τσίρκου και εισήλθε σε έναν κοντινό δρόμο, προτού η περιφερειακή αστυνομία τη συλλάβει και την επιστρέψει στο καταφύγιό της.

Οι αρχές δήλωσαν ότι διενεργούν ελέγχους βάσει δημοσιεύσεων των μέσων ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι δεν έχουν ληφθεί επίσημες καταγγελίες.