Παρά λίγο «μαύρες» Απόκριες στην Ελβετία: 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καρναβάλι

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εορτασμών στο χωριό Σαμπλ, στο καντόνι Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία, από έκρηξη σε άρμα που μετέφερε ένα κανόνι για τη ρίψη κομφετί, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η έκρηξη φαίνεται να ήταν τυχαία, καθώς προκλήθηκε από τον αεροσυμπιεστή που τροφοδοτούσε το κανόνι με κομφετί, σύμφωνα με το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS.

«Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη πάνω στο άρμα που μετέφερε το κανόνι με κομφετί», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το RTS, ένα από τα θύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο CHUV λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της. Τέσσερα ασθενοφόρα, τρία ελικόπτερα και μια κινητή μονάδα εντατικής θεραπείας (SMUR) στάλθηκαν στον τόπο του ατυχήματος.