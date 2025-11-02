Μενού

Παρά λίγο τραγωδία στο Βερολίνο: 22χρονος σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας

Ενδεχομένως πολύνεκρη τραγωδία πρόλαβαν οι αρχές στο Βερολίνο.

Αστυνομία στο Βερολίνο
Αστυνομία στο Βερολίνο | Shutterstock
Στη σύλληψη ενός 22χρονου Σύρου ως ύποπτο για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης, προχώρησε η ειδική αστυνομική μονάδα στο Βερολίνο, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Εισαγγελίας Βερολίνου, ο συλληφθείς κατηγορείται για «προετοιμασία σοβαρού εγκλήματος το οποίο θέτει σε κίνδυνο το κράτος, με ισλαμιστικό κίνητρο».

Αν και η Εισαγγελία δεν έχει για την ώρα κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στα σχέδια του επονομαζόμενου Αμπντάλα Ρ., η εφημερίδα Bild αναφέρει πως στόχος ήταν σημείο του Βερολίνου και ότι επρόκειτο για επίθεση αυτοκτονίας.

Στην κατοικία του συλληφθέντος έχουν μάλιστα βρεθεί εκρηκτικά τα οποία είχε προμηθευτεί από το διαδίκτυο, αλλά και στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι είναι υποστηρικτής του «Ισλαμικού Κράτους».

Ο 22χρονος Σύρος βρίσκεται στην Γερμανία από το 2023, με καθεστώς επικουρικής προστασίας.

