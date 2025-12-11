Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόσεν Ζελιάζκοφ, υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του σήμερα Πέμπτη (11/12), μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων στους δρόμους για τις οικονομικές πολιτικές της χώρας και την αντίληψη ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τη διαφθορά.

Ο Ζελιάζκοφ, σύμφωνα με το Reuters, ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτική δήλωση λίγα λεπτά πριν το κοινοβούλιο ψηφίσει πρόταση μομφής.

Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου.

Βουλγαρία: Η πρόταση μομφής

Η κυβέρνηση του Ζελιάζκοφ ήταν αντιμέτωπη με την έκτη πρόταση μομφής εναντίον της στις 11 Δεκεμβρίου, την οποία κατέθεσε ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης «Συνεχίζουμε την Αλλαγή - Δημοκρατική Βουλγαρία» και με την υποστήριξη δύο κομμάτων της μειοψηφίας της αντιπολίτευσης.

Η ψηφοφορία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 13:30, αλλά οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας GERB-UDF, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη Μπόικο Μπορίσοφ, απουσίασαν από τη συνεδρίαση εκείνη τη στιγμή, όπως και οι βουλευτές δύο κυβερνητικών μειοψηφικών εταίρων, του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος - Ενωμένης Αριστεράς και του λαϊκιστικού ITN.

Κηρύχθηκε διάλειμμα μισής ώρας, αλλά μετά από μισή ώρα, αντί να συνεχιστεί η συνεδρίαση, ο Ζελιάζκοφ έκανε την ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το sofiaglobe.com, ίπε ότι στο Κοινοβούλιο η ψηφοφορία θα προχωρήσει και θα απορριφθεί, αλλά θα ακολουθηθεί από την παραίτησή του.

Το δράμα έρχεται 20 ημέρες πριν η Βουλγαρία χρησιμοποιήσει το ευρώ ως νόμισμά της, αλλά αυτό δεν θα επηρεαστεί από τις πολιτικές εξελίξεις.

Η πρώτη πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Ζελιάζκοφ κατατέθηκε από τον Βουζραζντάνε τον Απρίλιο, με βάση την εξωτερική πολιτική, και η δεύτερη κατατέθηκε αργότερα τον Απρίλιο με βάση τη διαφθορά.

Η τρίτη, η οποία απορρίφθηκε στις 4 Ιουλίου, κατατέθηκε από τους Βουζραζντάνε, Μεχ και Βελίτσε, με βάση αυτό που χαρακτήρισαν αποτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, και η τέταρτη, η οποία απορρίφθηκε στις 11 Ιουλίου, κατατέθηκε από τον Βελίτσε, με την υποστήριξη των Μεχ και Βουζραζντάνε, με βάση τις αποτυχίες στην περιβαλλοντική πολιτική.