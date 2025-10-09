Παραλίγο τραγωδία στον αέρα: Πτήση προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ έξι λεπτά πριν μείνει από καύσιμα

Ξεκίνησε έρευνα σήμερα (09/10) μετά από περιστατικό κατά το οποίο μια πτήση μεγάλης αεροπορικής εταιρείας έφτασε έξι λεπτά πριν «ξεμείνει από καύσιμα» εν πτήσει.
Η πτήση κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Prestwick της Γλασκόβης από την Πίζα της Ιταλίας στις 3 Οκτωβρίου, όταν εξέδωσε σήμα «Mayday για καύσιμα» και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μάντσεστερ.
Το περιστατικό συνέβη καθώς η καταιγίδα Amy έφερε ανέμους με ταχύτητα έως και 100 μίλια ανά ώρα, προκαλώντας χάος στις μεταφορές σε ολόκληρη τη χώρα.
Το πλήρωμα του πιλοτηρίου εξέδωσε τον κωδικό 7700, μια γενική ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης.
Η πτήση έκανε αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες προσγείωσης στο αεροδρόμιο Prestwick πριν επιχειρήσει προσγείωση στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου. Και αυτή η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής.
Στη συνέχεια, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία προς το Μάντσεστερ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια, σχεδόν δύο ώρες μετά την πρώτη προσπάθεια προσγείωσης στο Prestwick.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτήση προσγειώθηκε με μόλις 220 κιλά καυσίμου στο ρεζερβουάρ, ποσότητα που αρκεί μόνο για πέντε ή έξι λεπτά πτήσης.
Το τελικό εφεδρικό καύσιμο είναι η ελάχιστη ποσότητα καυσίμου που μπορεί να έχει ένα αεροσκάφος πριν θεωρηθεί επικίνδυνο να παραμείνει στον αέρα.
Με πληροφορίες από Daily Mail
