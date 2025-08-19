«Παραλίγο το τελευταίο μας γεύμα»: SUV διαπέρασε τζαμαρία και έπεσε πάνω σε ζευγάρι στις ΗΠΑ

Πικρή επίγευση είχε το φαγητό της Νίνα Σαντιάγο και του Πάτρικ Μπλάκγουντ, ένα ζευγάρι influencers από το Χιούστον του Τέξας, οι οποίοι εμβολίστηκαν από ένα SUV αυτοκίνητο την ώρα που απολάμβαναν το γεύμα τους.

Όπως δείχνει βίντεο που κυκλοφορεί στα socials, οι δύο influencer που βιντεοσκοπούν κριτικές εστιατορίων, βρίσκονταν σε ένα μοντέρνο μπιστρό, και μόλις που είχαν προλάβει να βάλουν τη μπουκιά στο στόμα, όταν τους την έκοψε το ΙΧ που διαπέρασε τη τζαμαρία, με το τραπέζι τους ακριβώς δίπλα.

Με απίστευτη δύναμη, το όχημα εκτόπισε το συγχυσμένο ζευγάρι, εκτοξεύοντας θραύσματα γυαλιού πάνω τους. Ευτυχώς όμως σταμάτησε εγκαίρως, χωρίς να τους παρασύρει.

Food influencers were hit by a car while reviewing a burger inside a restaurant pic.twitter.com/OD8pPGzxrp — FearBuck (@FearedBuck) August 18, 2025

Είχε...άγιο το ζευγάρι

Η Σαντιάγο αργότερα δημοσίευσε φωτογραφίες από τα τραύματά της στο Instagram, δείχνοντας τις εκδορές και τις πληγές στο πρόσωπο και τα χέρια της. Ο Μπλάκγουντ φαινόταν επίσης να έχει τραύματα στο πρόσωπο.

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων που είμαι ζωντανή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Αυτή η εμπειρία μου έδειξε τι πραγματικά έχει σημασία. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για κακίες ή θυμό. Αφήστε τα πράγματα να πάνε όπως πρέπει, συγχωρήστε, ζήστε το τώρα και εκτιμήστε όσους βρίσκονται γύρω σας. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ταυτότητα του οδηγού παραμένει άγνωστη.