Παραλήρημα Τραμπ προς μετανάστες για τις Ευχαριστίες: «Χρόνια πολλά, δολοφονείτε τη χώρα μας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε εξαιρετική αφορμή να γίνει εριστικός την εορταστική Ημέρα των Ευχαριστιών, με μία προκλητική ανάρτηση που στοχοποιεί τους μετανάστες και τους Αμερικανούς ξένης καταγωγής για τα προβλήματα της χώρας.

«Χρόνια Πολλά για την Ημέρα των Ευχαριστιών σε όλους τους σπουδαίους Αμερικανούς πολίτες και πατριώτες μας που ήταν τόσο ευγενικοί επιτρέποντας στη χώρα μας να διαιρεθεί, να διαλυθεί, να κατακερματιστεί, να δολοφονηθεί, να ξυλοκοπηθεί, να ληστευτεί και να γελαστεί...», έγραψε αρχικά.

Και συνέχισε «...μαζί με ορισμένες άλλες ανόητες χώρες σε όλο τον κόσμο, επειδή είναι «πολιτικά ορθές» και απλώς ΗΛΙΘΙΕΣ, όσον αφορά τη μετανάστευση».

Τραμπ: «Το "βάρος" των προσφύγων είναι το κύριό μας πρόβλημα»

O Τραμπ συνέχισε γράφοντας: «Ο επίσημος πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών για αλλοδαπούς ανέρχεται σε 53 εκατομμύρια ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους λαμβάνουν κοινωνική πρόνοια, προέρχονται από αποτυχημένα έθνη ή από φυλακές, ψυχιατρικά ιδρύματα, συμμορίες ή καρτέλ ναρκωτικών.

Αυτοί και τα παιδιά τους υποστηρίζονται μέσω τεράστιων πληρωμών από Πατριώτες Αμερικανούς πολίτες οι οποίοι, λόγω της καλής καρδιάς τους, δεν θέλουν να παραπονεθούν ανοιχτά ή να προκαλέσουν προβλήματα με οποιονδήποτε τρόπο.

Ανέχονται ό,τι έχει συμβεί στη χώρα μας, αλλά τους τρώει ζωντανούς να το κάνουν! Ένας μετανάστης που κερδίζει 30.000 δολάρια με πράσινη κάρτα θα λαμβάνει περίπου 50.000 δολάρια σε ετήσια επιδόματα για την οικογένειά του.

Ο πραγματικός πληθυσμός των μεταναστών είναι πολύ υψηλότερος. Αυτό το βάρος των προσφύγων είναι η κύρια αιτία κοινωνικής δυσλειτουργίας στην Αμερική, κάτι που δεν υπήρχε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (αποτυχημένα σχολεία, υψηλή εγκληματικότητα, αστική παρακμή, υπερπλήρη νοσοκομεία, ελλείψεις κατοικιών και μεγάλα ελλείμματα, κ.λπ.).

Για παράδειγμα, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τη Σομαλία καταλαμβάνουν πλήρως την κάποτε μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα. Σομαλικές συμμορίες περιφέρονται στους δρόμους αναζητώντας «θήραμα», καθώς ο υπέροχος λαός μας παραμένει κλειδωμένος στα διαμερίσματα και τα σπίτια του ελπίζοντας παρά την ελπίδα ότι θα μείνει μόνος.

Ο σοβαρά καθυστερημένος Κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, δεν κάνει τίποτα, ούτε από φόβο, ούτε από ανικανότητα, ούτε και από τα δύο, ενώ η χειρότερη «βουλευτής» στη χώρα μας, η Ilhan Omar, πάντα τυλιγμένη με το χιτζάμπ της, και η οποία πιθανότατα εισήλθε στις ΗΠΑ παράνομα, επειδή δεν επιτρέπεται να παντρευτείς τον αδερφό σου, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παραπονιέται με μίσος για τη χώρα μας, το Σύνταγμά της και το πόσο «άσχημα» της φέρονται, όταν ο τόπος καταγωγής της είναι ένα παρακμιακό, οπισθοδρομικό και εγκληματικό έθνος, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι καν χώρα λόγω έλλειψης κυβέρνησης, στρατού, αστυνομίας, σχολείων, κ.λπ..».