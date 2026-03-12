Παραολυμπιονίκης αποκαλύπτει ότι έπεσε θύμα βιασμού: «Με κακοποίησαν δύο εβδομάδες πριν κερδίσω μετάλλιο»

Σοκ προκάλεσε η εξομολόγηση της Καρίνα Έντλιγκερ, αθλήτρια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στην ομάδα της Τσεχίας, όταν αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα βιασμού μόλις δύο εβδομάδες πριν κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες του Πεκίνου το 2022.

«Δεν ξανακοίταξα ποτέ το χρυσό μετάλλιο από το Πεκίνο»

Η αποκάλυψη ήρθε από το Forbes Austria, που έφερε πρώτο στο φως την υπόθεση, με την αθλήτρια στη συνέχεια να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς. Όπως αποκάλυψε η ίδια, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της στιγματίστηκε από μια τραυματική εμπειρία.

«Πέρασα πολύ σκοτεινές στιγμές. Υπέφερα πολύ εξαιτίας αυτού. Εξωτερικά ήμουν μια επιτυχημένη νεαρή κοπέλα που κατέκτησε οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο, πίσω από αυτή την πρόσοψη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό» είπε.

«Δούλεψα πολύ με ψυχολόγους πάνω στην ίδια τη λέξη Κίνα. Δεν ξανακοίταξα ποτέ το χρυσό μετάλλιο από το Πεκίνο» πρόσθεσε.

Ο δρόμος της αθλήτριας του σκι αντοχής προκειμένου να ξεπεράσει την τραυματική εμπειρία που βίωσε ήταν δύσκολος, καθώς αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, πέρασε 14 εβδομάδες σε εντατική θεραπεία.

«Κανείς δεν θέλει να μιλήσει για ψυχική υγεία επειδή όλοι λένε αμέσως: Είσαι ψυχικά άρρωστος. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από έναν αθλητή κρύβεται ένας άνθρωπος», τόνισε η αθλήτρια.

Στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως είπε, δίπλα της στάθηκε ο σκύλος-οδηγός της, που έφερε ξανά φως στη ζωή της. Η Καρίνα έχει προβλήματα όρασης λόγω της νόσου του Στάργκαρντ, μιας προοδευτικής απώλειας όρασης που διαγνώστηκε στην εφηβεία.

«Ευτυχώς, επέζησα από όλα αυτά, κυρίως χάρη στον σκύλο μου, που έφερε ξανά φως στη ζωή μου» πρόσθεσε.

Πρόσφατα, η Καρίνα Έντλιγκερ άλλαξε την υπηκοότητά της προκειμένου να σταματήσει να αγωνίζεται για την πατρίδα της, την Αυστρία. Αν και δεν παραδέχθηκε άμεσα την σχέση της απόφασης με την τραυματική εμπειρία, όταν ρωτήθηκε αν η αλλαγή εθνικής ομάδας ήταν αποτέλεσμα κακής μεταχείρισης, απάντησε λακωνικά: «Είμαι καλά όπως είμαι τώρα».