Παράπονα του Νετανιάχου στον Τραμπ: Ζητά «ελευθερία» να συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία να ενεργεί έναντι απειλών στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης χθες, σχετικά με τη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Ιράν.

Ο Τραμπ είπε πως η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη «διαπραγματεύτηκαν εκτενώς» ένα μνημόνιο κατανόησης επί μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ.

«Στη χθεσινοβραδινή συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία της δράσης έναντι απειλών σε όλα τα πεδία, μεταξύ άλλων στον Λίβανο και ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε και στήριξε αυτήν την αρχή», δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς μια ισραηλινή πολιτική πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Νετανιάχου: Τα οφέλη που επιδιώκει από τη συμφωνία

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως το σχέδιο ορίζει ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν θα επιτεθούν στο Ιράν ή τους συμμάχους του και ως αντάλλαγμα το Ιράν δεσμεύεται να μην πραγματοποιεί προληπτικές επιθέσεις εναντίον τους.

Ο επιφανής Ισραηλινός πολιτικός Μπένι Γκατς δήλωσε πως θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος για το Ισραήλ να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, όπου τα στρατεύματά του έχουν εισέλθει για να πολεμήσουν τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με το Ιράν.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πηγή, οι ΗΠΑ ενημερώνουν το Ισραήλ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές πως θα είναι ανυποχώρητος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο σταθερό αίτημά του για τη διάλυση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από την επικράτειά του», τόνισε η πηγή που μίλησε στο Ρόιτερς και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προσθέτοντας πως «δεν θα υπογράψει καμία οριστική συμφωνία χωρίς να πληρούνται αυτοί οι όροι».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social πως μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου πήγε «πολύ καλά».