Παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία: «Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός» - Όλα όσα δήλωσε ο Πούτιν για ΝΑΤΟ και Ζελένσκι

Το πρωί του Σαββάτου (9/5) έλαβε χώρα η παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης» στην Κόκκινη Πλατεία, στη Ρωσία η οποία για λόγους ασφαλείας ήταν πιο περιορισμένη από άλλες φορές.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, τη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία δεν δίστασε να αναφερθεί στο ΝΑΤΟ. Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του Αδόλφου Χίτλερ) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία). Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πούτιν.

Την ίδια στιγμή απάντηση στον Ζελένσκι, έδωσε ο Πούτιν με φόντο το διάταγμά του που «επιτρέπει» τη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα ύστερα από ημέρες εικασιών ότι η εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει στόχο επίθεσης.

«Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση πριν από τον σημερινό ετήσιο εορτασμό της Ημέρας της Νίκης της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αλίμονο σε όποιον προσπαθήσει να χλευάσει την Ημέρα της Νίκης και να κάνει τέτοια βλακώδη αστεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι εξέδωσε χθες διάταγμα για τη «διεξαγωγή παρέλασης στη Μόσχα», στο οποίο περιλαμβάνονταν οι συντεταγμένες της Κόκκινης Πλατείας προκειμένου το σημείο να αποκλειστεί από το στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το διάταγμα συνόδευε προσωρινή εκεχειρία για την οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 11 Μαΐου.

Έως σήμερα το πρωί, δεν υπήρχαν επίσημες αναφορές για παραβιάσεις της συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια σφοδρών συγκρούσεων από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.