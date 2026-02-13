«Παρεμβαίνετε στις εσωτερικές μας υποθέσεις» - Η οργή της Τουρκίας για τα ψηφίσματα της ΕΕ

Σφοδρή αντίδραση στα πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε η Άγκυρα, κάνοντας λόγο για αβάσιμες κατηγορίες και για παρέμβαση στα εσωτερικά της ζητήματα.

Σε ανακοίνωση της, τόνισε ότι το ψήφισμα για την «Κατάσταση στη Βορειοανατολική Συρία» αγνοεί τη συμβολή της Τουρκίας στη σταθερότητα και την ανασυγκρότηση της Συρίας.

Παράλληλα, κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιδιώξει ουσιαστικότερη κατανόηση των πραγματικών συνθηκών και των αναγκών του συριακού λαού, αντί ,όπως ανέφερε, να υιοθετεί «λανθασμένα και κακόβουλα ψηφίσματα».

Επιπλέον, απέρριψε τις αναφορές του ψηφίσματος για τις «στοχευμένες απελάσεις ξένων δημοσιογράφων και χριστιανών στην Τουρκία», υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί περί ελευθερίας έκφρασης και θρησκείας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Καμία ξένη θεσμική αρχή, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε δικαστικές διαδικασίες που διεξάγονται στη χώρα μας», σημειώνεται.

Η Άγκυρα προειδοποίησε επίσης ότι τέτοιου είδους ψηφίσματα δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ, καλώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει «εποικοδομητική στάση αντί να εργαλειοποιείται κατά της Τουρκίας».