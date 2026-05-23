Παρέμβαση Μακρόν για τη συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν: «Ωθούμε προς διπλωματική λύση»

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με τα Στενά του Ορμούζ.

«Η Γαλλία ωθεί προς τη διπλωματική οδό και μια λύση με διαπραγματεύσεις, με υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, πλήρως και χωρίς διόδια, τη σύναψη μιας κατάπαυσης του πυρός και την επανάληψη, στη συνέχεια διαπραγματεύσεων πάνω στις άλλες πτυχές (πυρηνική, βαλλιστική και περιφερειακή)», διευκρίνισε διπλωματική πηγή.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έκαναν σήμερα λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις τους έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικών διαβουλεύσεων, αλλά παρέμειναν επιφυλακτικές σχετικά με τις πιθανότητες να μπει ένα τέλος στον πόλεμο. Μια συμφωνία «πλησιάζει», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας σε «50-50» τις πιθανότητες μιας «καλής» συμφωνίας ή της επανάληψης του πολέμου, σε δηλώσεις που έκανε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διπλωματικές επαφές έχουν πολλαπλασιασtεί τις τελευταίες ώρες με στόχο να υπάρξει αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις και να αποφευχθεί μια επανάληψη του πολέμου.

Ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ-Θάνι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ και ζήτησε «να δοθεί προτεραιότητα στις ειρηνικές λύσεις», σύμφωνα με το γραφείο του.