Παρέμβαση Μακρόν στον πόλεμο: Τηλεφώνημα με Πεζεσκιάν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συζήτησε σήμερα, 16η μέρα του πολέμου, τις εξελίξεις στην περιοχή που φλέγεται με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν σε τηλεφωνική συνομιλία, όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Σύμφωνα με τo ertnews, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ποιο ήταν το περιεχόμενο της συνομιλίας αυτής, όπως μετέδωσε η Ιουλία Βελισσαράτου στο ΕΡΤnews φαίνεται πως ήταν το επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ.
Σε αυτό συγκλίνει το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι υπήρχαν αρκετές χώρες που τον προσέγγισαν για να μπορούν τα πλοία τους να περνάνε άνετα τα Στενά του Ορμούζ, δίχως να πει ποιες είναι αυτές.
