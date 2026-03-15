Μενού

Παρέμβαση Μακρόν στον πόλεμο: Τηλεφώνημα με Πεζεσκιάν για τα Στενά του Ορμούζ

Τηλεφώνημα Μακρόν-Πεζεσκιάν την 16η μέρα του πολέμου. Στο μυστικό παρασκήνιο τα Στενά του Ορμούζ και η ασφαλής διέλευση πλοίων.

Reader symbol
Newsroom
Ο Εμάνουελ Μακρόν
Ο Εμάνουελ Μακρόν | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
  • Α-
  • Α+

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συζήτησε σήμερα, 16η μέρα του πολέμου, τις εξελίξεις στην περιοχή που φλέγεται με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν σε τηλεφωνική συνομιλία, όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με τo ertnews, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ποιο ήταν το περιεχόμενο της συνομιλίας αυτής, όπως μετέδωσε η Ιουλία Βελισσαράτου στο ΕΡΤnews φαίνεται πως ήταν το επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό συγκλίνει το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι υπήρχαν αρκετές χώρες που τον προσέγγισαν για να μπορούν τα πλοία τους να περνάνε άνετα τα Στενά του Ορμούζ, δίχως να πει ποιες είναι αυτές.
 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ