Παρέμβαση Τραμπ για την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν: «Η Αυστραλία να δώσει άσυλο αμέσως»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο στις παίκτριες ποδοσφαίρου του Ιράν, οι οποίες κινδυνεύουν αν γυρίσουν στη χώρα τους, στο πλαίσιο κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή - αλλιώς οι ΗΠΑ θα το κάνουν.

Δημοσιεύοντας νέα ανάρτηση στο Truth Social, o Αμερικανός Πρόεδρος ασκεί πίεση στην αυστραλιανή κυβέρνηση να προστατεύσει την γυναικεία ομάδα του Ιράν μετά τον αποκλεισμό της από το Κύπελλο Ασίας.

Σε μια σημερινή εξέλιξη, πέντε παίκτριες της ομάδας φέρονται να εγκατέλειψαν το προπονητικό στρατόπεδο για να βρουν καταφύγιο στη χώρα.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ ανέφερε στην ανάρτησή του: «Η Αυστραλία κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας στην Εθνική Γυναικών του Ιράν να αναγκαστεί να επιστρέψει στο Ιράν, όπου πιθανότατα θα σκοτωθεί. «Μην το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε ΑΣΥΛΟ. Οι ΗΠΑ θα τις πάρουν αν δεν το κάνετε».