Παρεμβολές στο GPS αεροσκάφους που μετέφερε την Ισπανίδα Υπουργό Άμυνας

Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος της Ισπανίας, στο οποίο επέβαινε η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες, υπέστη «διαταραχή GPS» την Τετάρτη, ενώ πετούσε πάνω από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, όπως ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

Το αεροσκάφος τύπου A330 κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία το πρωί της Τετάρτης (24/09) και πετούσε πάνω από το Καλίνινγκραντ, όταν σημειώθηκε το περιστατικό, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας.

Η Ρόμπλες ταξίδευε προς την αεροπορική βάση Σιαουλιάι (Siauliai) στη Λιθουανία, στο πλαίσιο της αποστολής εναέριας επιτήρησης του ΝΑΤΟ. Μαζί της στο αεροσκάφος βρίσκονταν συγγενείς Ισπανών στρατιωτών που υπηρετούν στη βάση, καθώς και δημοσιογράφοι, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα καμφθεί η βούληση της Ισπανίας»

Κατά την άφιξή της στη Λιθουανία, η Ρόμπλες έδωσε κοινή συνέντευξη Τύπου με τη Λιθουανή ομόλογό της, Ντοβίλε Σακαλιενέ (Dovilė Šakalienė). «Σε καμία περίπτωση δεν θα καμφθεί η βούληση της Ισπανίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας της Ατλαντικής Συμμαχίας να συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη και τη συνύπαρξη», δήλωσε.

Η Ρόμπλες υπερασπίστηκε «το δικαίωμα όλων μας να ταξιδεύουμε και να πετάμε ελεύθερα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, χωρίς παρεμβάσεις από εκείνους που όλοι γνωρίζουμε — όπως συνέβη σήμερα το πρωί».

Από την πλευρά της, η Σακαλιενέ δήλωσε ότι παρόμοιες επιθέσεις παρεμβολών έχουν επηρεάσει πολλά πολιτικά αεροσκάφη τις τελευταίες εβδομάδες. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι η απειλή είναι υπαρκτή», υπογράμμισε.

Γιατί δεν επηρέασε την πτήση;

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo, η απόπειρα παρεμβολής στο GPS δεν επηρέασε την πτήση, καθώς το στρατιωτικό αεροσκάφος λαμβάνει σήμα από στρατιωτικό δορυφόρο.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, δεκάδες παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και αποδοθούν στη Ρωσία από δυτικούς αξιωματούχους.

Φέτος, χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας — όπως η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία και η Λιθουανία — έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για αυξημένες ηλεκτρονικές παρεμβολές από τη Ρωσία, οι οποίες προκαλούν προβλήματα σε επικοινωνίες αεροσκαφών, πλοίων και drones.

Αν και η Μόσχα ισχυρίζεται ότι οι παρεμβολές έχουν αμυντικό χαρακτήρα — για την προστασία πόλεων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων από ουκρανικές επιθέσεις με drones — οι αξιωματούχοι των χωρών της Βαλτικής τονίζουν ότι το φαινόμενο έχει ενταθεί και προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες ακόμη και μακριά από τα ρωσικά σύνορα.