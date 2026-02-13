Παρίσι: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους επιτέθηκε με μαχαίρι στην Αψίδα του Θριάμβου

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιχείρησε να επιτεθεί σε αστυνομικό κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι την Παρασκευή.

Δεύτερος αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον του για να τον ακινητοποιήσει, σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού και τη δήμαρχο του 8ου διαμερίσματος της πόλης.

Ο άνδρας σύμφωνα με το Reuters διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Παρισιού. Ο αστυνομικός δεν τραυματίστηκε και κανένα άλλο άτομο δεν υπέστη τραυματισμό.

Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου αστυνομικοί αναζωπύρωναν τη φλόγα, ανέφερε η αστυνομία του Παρισιού.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε σε δήλωσή της ότι έχει λάβει γνώση της κατάστασης και ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί η Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία αντέδρασε τόσο γρήγορα.

BREAKING: A man armed with a knife has tried to attack a police officer near the Arc de Triomphe in Paris. Police fired at the man in response, according to the mayor of the city's eighth district.https://t.co/PAiZ4D1jU3



