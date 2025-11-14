Παρίσι: Επιχείρηση της αστυνομίας για εκκένωση σιδηροδρομικού σταθμού

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της γαλλικής αστυνομίας στο κέντρο του Παρισιού. Το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) διατάχθηκε από τις Αρχές η εκκένωση του σιδηροδρομικού σταθμού Μονπαρνάς στο κέντρο του της πόλης.

Τα πρώτα βίντεο από το περιστατικό κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο:

La Gare Montparnasse, brièvement évacuée après une intervention de la police. Pas d’informations données aux voyageurs pour le moment mais évidemment beaucoup d’inquiétudes surtout en cette date… pic.twitter.com/NEIQcneSW1 — Alexandra QUARINI (@alexquarini) November 14, 2025

🔴 Coups de feu à #Montparnasse : Le suspect a été neutralisé par la police.



👉 Il était armé d’un couteau. Il est grièvement blessé et une seconde personne a été blessée durant l’intervention. Un périmètre de sécurité est en place. (Actu17/Temoins) #Paris15 pic.twitter.com/uHbeaaXqin — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) November 14, 2025

Σύμφωνα με το Reuters η γαλλική αστυνομία ακινητοποίησε έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Σε ανακοίνωσή της, το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το «όπλο» του εναντίον του άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκε τουλάχιστον ένας πυροβολισμός.