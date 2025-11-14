Μενού

Παρίσι: Επιχείρηση της αστυνομίας για εκκένωση σιδηροδρομικού σταθμού

Εκκενώθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός Μονπαρνάς στο Παρίσι.

Reader symbol
Newsroom
astynomia-gallia
Αστυνομία στη Γαλλία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της γαλλικής αστυνομίας στο κέντρο του Παρισιού. Το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) διατάχθηκε από τις Αρχές η εκκένωση του σιδηροδρομικού σταθμού Μονπαρνάς στο κέντρο του της πόλης.

Τα πρώτα βίντεο από το περιστατικό κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο:

 

Σύμφωνα με το Reuters η γαλλική αστυνομία ακινητοποίησε έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Σε ανακοίνωσή της, το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το «όπλο» του εναντίον του άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκε τουλάχιστον ένας πυροβολισμός.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ