Παρίσι: Επιχείρηση της αστυνομίας για εκκένωση σιδηροδρομικού σταθμού

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της γαλλικής αστυνομίας στο κέντρο του Παρισιού. Το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) διατάχθηκε από τις Αρχές η εκκένωση του σιδηροδρομικού σταθμού Μονπαρνάς στο κέντρο του της πόλης.
Τα πρώτα βίντεο από το περιστατικό κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο:
Σύμφωνα με το Reuters η γαλλική αστυνομία ακινητοποίησε έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Σε ανακοίνωσή της, το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το «όπλο» του εναντίον του άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκε τουλάχιστον ένας πυροβολισμός.
