Το Παρίσι λανσάρει λαχειοφόρο για όσους θέλουν να ταφούν δίπλα από τον Τζιμ Μόρισον

Αν και είναι μακάβρια επιθυμία, πολλοί κάτοικοι της Γαλλίας θα ήθελαν να ταφούν στα νεκροταφεία Περ-Λασέζ, Μονμάρτρης και Μονπαρνάς πλάι σε εμβληματικές φιγούρες. Τώρα πια ίσως και να μπορούν, καθώς το Παρίσι ξεκίνησε μια λαχειοφόρο αγορά που προσφέρει στους κατοίκους την ευκαιρία αυτή.

Η προϋπόθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι όσοι το επιθυμούν, να πληρώσουν πρώτα για την ανακαίνισή τους.

Για δεκαετίες, η ταφή δίπλα σε καλλιτέχνες όπως ο Τζιμ Μόρισον, ο τραγουδιστής των Doors, στο νεκροταφείο Περ-Λασέζ ή δίπλα στη συγγραφέα Σιμόν ντε Μποβουάρ, απέναντι από τον Σηκουάνα στο Μονπαρνάς, ήταν ένα άπιαστο όνειρο για τους Παριζιάνους.

Και τα δύο ιστορικά νεκροταφεία, που προσελκύουν τουρίστες από όλο τον κόσμο, είναι υπερπλήρη από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Αλλά τώρα, με τη νέα πρωτοβουλία, θα πρέπει απλώς να «αποκτήσουν» το σημείο.

Παρίσι: Ξεκίνησε η λαχειοφόρος αγορά

Οι αρχές του Παρισιού ξεκίνησαν μια λαχειοφόρο αγορά, προσφέροντας 30 τάφους προς πώληση μέσω λαχειοφόρου αγοράς – 10 στο Περ-Λασέζ, 10 στο Μονπαρνάς και 10 στη Μονμάρτρη. «Τις πρώτες 24 ώρες, είχαμε 1.000 κλικ στις φόρμες αίτησης», δήλωσε ο Πολ Σιμοντόν, αντιδήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό.

Οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν προσφορές τιμών από εξειδικευμένους λιθοξόους «για να αποδείξουν ότι γνωρίζουν το κόστος της ανακαίνισης, ώστε να μην υπάρξουν εκπλήξεις», δήλωσε ο Σιμοντόν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις υποθέσεις κηδειών.

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση και την αγορά, «η πώληση του μνημείου ακυρώνεται και ο αγοραστής χάνει την επένδυσή του», προειδοποιούν οι αρχές.

Ο Σιμοντόν δήλωσε ότι το σχέδιο θα επιτρέψει στις οικογένειες να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς ενός χώρου ταφής στο κέντρο του Παρισιού για πρώτη φορά.

Η πρώτη προσπάθεια είναι μια δοκιμαστική περίοδος για ένα έργο που η πόλη θα μπορούσε να επεκτείνει, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι υπάρχει «οικολογικό ενδιαφέρον» για την επαναχρησιμοποίηση ταφικών οικοπέδων.



