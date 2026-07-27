Παρίσι: Τρεις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι – Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/07) στο βορειοδυτικό Παρίσι, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολυσύχναστο σημείο στην περιοχή Πορτ ντε Κλισί.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρεις γυναίκες, οι οποίες έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες από τις δυνάμεις διασωστών και στη συνέχεια διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας τους.
Οι αστυνομικές αρχές αντέδρασαν ακαριαία, αποκλείοντας τη γύρω περιοχή και προχωρώντας στη ταχεία σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την εξακρίβωση των κινήτρων του, εξετάζοντας παράλληλα αν τα θύματα επιλέχθηκαν τυχαία ή αν υπήρχε κάποια προηγούμενη σχέση μαζί τους.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές.
Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ύποπτος φαίνεται να κρατείται από πολλά άτομα. Φαίνεται κάπως αποπροσανατολισμένος και λέει: «Ο Αλλάχ με διέταξε». Μιλώντας στον Τύπο, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι παρέμεινε «πολύ επιφυλακτικός σχετικά με το κίνητρο αυτής της βίαιης πράξης» που διαπράχθηκε από έναν άνδρα «που έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις ».
Ο ύποπτος παρείχε μια αυτοαναφερόμενη ταυτότητα που δεν έχει ακόμη επαληθευτεί. Σύμφωνα με μια πηγή κοντά στην έρευνα, ταιριάζει στο προφίλ κάποιου με προβλήματα ψυχικής υγείας .
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