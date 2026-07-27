Παρίσι: Τρεις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι – Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/07) στο βορειοδυτικό Παρίσι, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολυσύχναστο σημείο στην περιοχή Πορτ ντε Κλισί.

‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — « C’est Allah qui me l’a ordonné » : Une ATTAQUE AU COUTEAU vient d’avoir lieu à Paris, aux alentours de la place de Clichy.



Un individu a poignardé 3 femmes, dont l’une serait enceinte. L’une des victimes est en URGENCE ABSOLUE.



Les victimes ont… pic.twitter.com/kjbPpBDOlT — Bastion (@BastionMediaFR) July 27, 2026

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρεις γυναίκες, οι οποίες έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες από τις δυνάμεις διασωστών και στη συνέχεια διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας τους.

Οι αστυνομικές αρχές αντέδρασαν ακαριαία, αποκλείοντας τη γύρω περιοχή και προχωρώντας στη ταχεία σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την εξακρίβωση των κινήτρων του, εξετάζοντας παράλληλα αν τα θύματα επιλέχθηκαν τυχαία ή αν υπήρχε κάποια προηγούμενη σχέση μαζί τους.

🚨🇫🇷 FLASH | Voici les premières images du suspect interpellé après avoir attaqué trois femmes à l’aide de plusieurs couteaux à Paris. L’une des victimes serait enceinte. L’homme présenterait des troubles psychiatriques. (Le Parisien)pic.twitter.com/AhP0xzo9Sh https://t.co/zobsxYRFdq — AlertesInfos (@AlertesInfos) July 27, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ύποπτος φαίνεται να κρατείται από πολλά άτομα. Φαίνεται κάπως αποπροσανατολισμένος και λέει: «Ο Αλλάχ με διέταξε». Μιλώντας στον Τύπο, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι παρέμεινε «πολύ επιφυλακτικός σχετικά με το κίνητρο αυτής της βίαιης πράξης» που διαπράχθηκε από έναν άνδρα «που έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις ».

Ο ύποπτος παρείχε μια αυτοαναφερόμενη ταυτότητα που δεν έχει ακόμη επαληθευτεί. Σύμφωνα με μια πηγή κοντά στην έρευνα, ταιριάζει στο προφίλ κάποιου με προβλήματα ψυχικής υγείας .

