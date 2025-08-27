Πάρτι στο ελληνικό X για το ΔΝΤ στη Γαλλία: Ο Μακρόν κάνει ανακοινώσεις στο Καστελόριζο

Με τις διεθνείς αγορές να «χορεύουν» σε ρυθμούς Γαλλίας ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Έρικ Λόμπαρντ, δήλωσε πως «υπάρχει κίνδυνος να παρέμβει το ΔΝΤ αν η κυβέρνηση Μπαϊρού πέσει τον επόμενο μήνα», παρόλο που το διέψευσε λίγο αργότερα.

Η δήλωση του υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας προκάλεσε «ανατάραξη» στις αγορές, ενώ δεν έμεινε ασχολίαστη από Έλληνες χρήστες του X (σ.σ. πρώην Twitter), άνθρωποι που έζησαν και συνεχίζουν να ζουν από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Φυσικά, το ελληνικό δαιμόνιο «εκμεταλλεύτηκε» τις δηλώσεις Λόμπαρντ περί ΔΝΤ στη Γαλλία, παρουσιάζοντας τον Μακρόν στο Καστελόριζο, αλά Γιώργος Παπανδρέου, να κάνει διάγγελμα για «ένταξη της χώρας του στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

«Κάποιοι τυροπιτάδες δεν έκοβαν αποδείξεις στη Γαλλία, στη Γαλλία θα φταίνε οι τυροπιτάδες, καταραμένες γιαγιάδες με πλεκτά τερλίκια» ήταν μερικά από τα πιο σατιρικά, με τεράστια δόση αλήθειας για την πολιτική και οικονομική δικαιολόγηση της ένταξης της Ελλάδας στο ΔΝΤ, μετά τις σχετικές φήμες για τη Γαλλία.

Στην Ελλάδα μας έφτασαν στο ΔΝΤ οι τυροπιτάδες που δεν έκοβαν αποδείξεις. Στη Γαλλία θα φταίνε οι κρουασανάδες. — Billy Butcher (@vpng13) August 27, 2025

Κάποιοι τυροπιταδες δεν έκοβαν αποδείξεις στην Γαλλία — Greg Kafetzo (@GregKafetzo) August 26, 2025

τι γινεται στη Γαλλια? pic.twitter.com/hjlCLdL9mG — Åtħ Gøðêlítšäs (@godelitsas) August 27, 2025

Βλέπω την κρίση στη Γαλλία να τραβάει επί μακρόν. — ⓢⓟⓘⓓⓔⓨ (@Silver_Spidey) August 27, 2025