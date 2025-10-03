Πασίγνωστη πορνοστάρ αναζητά 10 παρθένους για να μπουν αμισθί στο OnlyFans της

Μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της ιρλανδικής βιομηχανίας ενηλίκων, η 32χρονη Meghan O' Neill, βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας με ένα νέο και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο εγχείρημα.

Η ίδια ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιλέξει δέκα άνδρες, οι οποίοι δηλώνουν παρθένοι, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα project που θα καταγραφεί σε κάμερα και θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας OnlyFans.

Η O' Neill είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά το σχέδιό της τον περασμένο Μάιο, σε συνέντευξή της στην Irish Mirror. Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον του κοινού ήταν άμεσο και έντονο, με εκατοντάδες άνδρες να σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

«Έχω λάβει εκατοντάδες μηνύματα από άνδρες που θέλουν να συμμετάσχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέσω της προσωπικής της ιστοσελίδας, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν λογαριασμό στο OnlyFans και να συναινούν στη βιντεοσκόπηση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παραμείνουν ανώνυμοι, με κάλυψη προσώπου ή άλλα μέσα.

Η O' Neill υποστηρίζει ότι το εγχείρημα αυτό αποτελεί «μια μοναδική εμπειρία ζωής» για όσους επιλεγούν, τονίζοντας ότι «προσφέρει στην κοινότητα» με τον δικό της τρόπο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι συμμετέχοντες δεν θα λάβουν χρηματική αμοιβή, καθώς το υλικό θα διατεθεί αποκλειστικά στους συνδρομητές της πλατφόρμας.

Είπε χαρακτηριστικά: «Οι άντρες δεν θα πληρωθούν. Η πληρωμή τους είναι να χάσουν την παρθενιά τους από εμένα».

Η ανακοίνωση έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στην Ιρλανδία, με άλλους να αντιμετωπίζουν το project ως μια ακόμη εκκεντρική κίνηση της βιομηχανίας ενηλίκων και άλλους να το θεωρούν αμφιλεγόμενο από κοινωνικής και ηθικής σκοπιάς.