Πασίγνωστος πρώην ποδοσφαιριστής της Premier League στο μικροσκόπιο για τεράστιο εγκληματικό δίκτυο

Ο πρώην αστέρας της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι, Σαμίρ Νασρί, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης αστυνομικής έρευνας σχετικά με φερόμενες συνδέσεις με το εγκληματικό δίκτυο του φυλακισμένου διακινητή από τη Μασσαλία.



Ο Νασρί, ο οποίος εργάζεται πλέον ως σχολιαστής για το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι Canal Plus, ανακρίθηκε για περίπου δέκα ώρες την Πέμπτη από την αστυνομία, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Η ανάκριση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας για υποψίες εισαγωγής ναρκωτικών, εγκληματικής συνωμοσίας και οργανωμένου ξεπλύματος χρημάτων από έσοδα διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 39χρονος ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Πέμπτης χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του και δεν έχει κινηθεί καμία νομική διαδικασία εναντίον του.

Στο μικροσκόπιο των αρχών για τη σύνδεση με εγκληματικό δίκτυο

Οι ανακριτές διερευνούν φερόμενες συνδέσεις μεταξύ του Νασρί και ενός εγκληματικού δικτύου που περιστρέφεται γύρω από τον Χακίμ Μπερεμπού, γνωστό με το παρατσούκλι «Άγριο Γουρούνι», έναν έμπορο ναρκωτικών που βρίσκεται στη φυλακή από το 2021.

Στην εκρηκτική αυτή υπόθεση αναφέρεται επίσης ο Ολιβιέ Σαμπά, γνωστός ως «Πάολο», ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας από τους φερόμενους πυλώνες ενός δικτύου νομιμοποίησης εσόδων που συνδέεται με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Μπερεμπού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εξέταζδε την υποτιθέμενη εμπλοκή του Νασρί στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά την «οργανωμένη νομιμοποίηση εσόδων» μέσω του νυχτερινού κέντρου XS στο Ιβρί-συρ-Σεν, στο Βαλ-ντε-Μαρν.

Ο Νασρί έγινε μέτοχος του κλαμπ γύρω στο 2016, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, επένδυσε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, την εποχή που κέρδιζε εκατομμύρια στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο πρώην μέσος της εθνικής Γαλλίας έγινε αργότερα συνιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου μαζί με τον Μπιλέλε Ζ., ο οποίος περιγράφεται ως ένας από τους πιστούς πελάτες του και ο οποίος επίσης τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση την Πέμπτη.

Η συγκλονιστική έρευνα έχει επικεντρωθεί στα έτη μεταξύ 2021 και 2023, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν καταγγελίες ότι μεγάλα χρηματικά ποσά αποσύρθηκαν από το κλαμπ.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, η σύζυγος του Μπερεμπού φέρεται να επισκέφθηκε το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης αρκετές φορές για να αποσύρει μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ ο σύζυγός της βρισκόταν στη φυλακή.

Η φερόμενη σχέση του Νασρί με την οικογένεια Μπερεμπού χρονολογείται από την παιδική του ηλικία στη Μασσαλία, όπου φέρεται να ήταν στενός φίλος με τον μεγαλύτερο αδελφό του Καρίμ.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Γαλλίας, ο οποίος πραγματοποίησε 41 συμμετοχές στην εθνική ομάδα μεταξύ 2007 και 2013, φέρεται να επανέκτησε επαφή με τον Μπερεμπού στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown το 2020.

Οι ανακριτές ισχυρίζονται ότι ο Μπερεμπού προέτεινε αργότερα στον Νασρί να αποκτήσει οικονομικό μερίδιο στο XS, αλλά η συμφωνία φέρεται να παρέμεινε προφορική και δεν καταγράφηκε ποτέ επίσημα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής κράτησής του, ο Νασρί φέρεται να υποστήριξε ότι πίστευε ότι είχε πουλήσει όλες τις μετοχές του στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στον Μπερεμπού.

Ο πρώην αστέρας ενδέχεται να κληθεί σε περαιτέρω ανάκριση ενόψει πιθανής επίσημης απαγγελίας κατηγοριών, παρότι προς το παρόν δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία εναντίον του.