Το «πατ πατ» του Τραμπ στον Στάρμερ για τη Χαμάς: Πού διαφώνησαν οι δύο ηγέτες

Με τις κοινές δηλώσεις και την κοινή συνέντευξη Τύπου, ολοκληρώνεται η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιρ Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία, με τους δύο ηγέτες να διαφωνούν μεταξύ άλλων στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Μάλιστα, ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, ήταν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «πατ, πατ» στον Κιρ Στάρμερ, στην απάντηση του Βρετανού δημοσιογράφου για την ισλαμιστική, παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Ειδικότερα, σε ερώτηση για τη Χαμάς, ο Κιρ Στάρμερ απάντησε «κοφτά» πως είναι τρομοκρατική οργάνωση και δεν έχει μερίδιο στο «αύριο ενός παλαιστινιακού κράτους», γεγονός που ικανοποίησε, όπως φάνηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσθεσε με τη σειρά του: «Αυτή ήταν καλή απάντηση».

Starmer: "Hamas is a terrorist organization who can have no part in the future governance of Palestine."



Trump pats him in the back: "That's good." pic.twitter.com/zDqRI8MJZQ — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

Τραμπ - Στάρμερ: Πού διαφώνησαν

O πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως ένα κράτος.

«Συμφωνούμε απόλυτα στην ανάγκη για ειρήνη και για έναν οδικό χάρτη, διότι η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη», είπε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ερωτηθείς σχετικά με χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ο Τραμπ απάντησε:

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό (Στάρμερ) σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».

Τραμπ - Στάρμερ: Η αναφορά στον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε κι ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει.

«Με απογοήτευσε.

Πραγματικά με έχει απογοητεύσει», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.