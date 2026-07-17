Το παθιασμένο φιλί δύο παικτών μπέιζμπολ που «έριξε» τα social media

Οι Portland Pickles, μια αγαπημένη ομάδα κολεγιακού μπέιζμπολ που ιδρύθηκε το 2015, χάρισαν στο κοινό μια υπέροχη και απρόσμενη στιγμή γεμάτη θετική ενέργεια! Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, δύο παίκτες αποφάσισαν να διασκεδάσουν τους θεατές στήνοντας έναν ξεκαρδιστικό, ψεύτικο καβγά.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο ένας παίκτης χτύπησε επίτηδες τον άλλον με την μπάλα. Εκείνος, προσποιούμενος τον θυμωμένο, τον πλησίασε με ένταση. Όμως, αντί για τσακωμό, τον σήκωσε ψηλά και αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί στο κέντρο του γηπέδου, με το γνωστό τραγούδι των t.A.T.u., «All The Things She Said», να δίνει τον ρυθμό από τα ηχεία.
Αυτό το διασκεδαστικό και όμορφο βίντεο κατέκλυσε γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές και αμέτρητες αντιδράσεις ενθουσιασμού.
Αποδεικνύοντας ότι η αγάπη και η αποδοχή είναι πάντα πιο δυνατές από την όποια αρνητικότητα, η ομάδα έκλεισε τα αυτιά της σε ορισμένα επικριτικά σχόλια.
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