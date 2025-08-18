Πάτησε στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι: Οι «κεφαλές» της Ευρώπης στη συνάντηση κορυφής με τον Τραμπ

Από νωρίτερα το πρωί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει φτάσει στην Ουάσινγκτον, εν αναμονή της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες, προς επίλυση του ουκρανικού.

Με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει τοποθετηθεί άτεγκτα σχετικά με εδαφικές εκχωρήσεις που θα πρέπει να κάνει το Κίεβο, όλοι ελπίζουν τώρα σε διαλλακτικότητα του Ζελένσκι, με άμεσο στόχο να κάτσε στο ίδιο τραπέζι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εκτός από τον Ουκρανό ηγέτη, ο Τραμπ θα υποδεχτεί σήμερα στον Λευκό Οίκο και αρκετούς άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, με τις δικές τους ατζέντες για την οικονομική πολιτική αλλά και το ουκρανικό.

Τραμπ - Ζελένσκι: Τα μεγάλα «ονόματα»

Αναμένεται να παραστούν οι ακόλουθοι ηγέτες:

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σε μια ενημέρωση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα είναι μια «μεγάλη μέρα» και «μεγάλη τιμή» να φιλοξενήσει «τόσους πολλούς σπουδαίους Ευρωπαίους ηγέτες».

Πρόσθεσε ότι από την εκλογή του πέρυσι, οι ΗΠΑ έχουν γίνει η «πιο "καυτή" χώρα οπουδήποτε στον κόσμο».

Το πρόγραμμα της συνάντησης με Ζελένσκι

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το επίσημο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, που προδιαγράφεται πολυάσχολη:

Στις 19.00 ώρα Ελλάδας οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα φτάσουν στον Λευκό Οίκο.

οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα φτάσουν στον Λευκό Οίκο. Μία ώρα αργότερα , ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα υποδεχτεί τον Τραμπ πριν ξεκινήσει μια διμερή συνάντηση στις 20.00.

, ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα υποδεχτεί τον Τραμπ πριν ξεκινήσει μια διμερή συνάντηση στις Μια ώρα αργότερα, ο Τραμπ θα χαιρετήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από μια φωτογραφική κλήση με την ομάδα.

Στη συνέχεια, στις 22.00, πάντα ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσει η πολυμερής συνάντηση μεταξύ όλων των ηγετών και του Προέδρου Τραμπ.

Δεν υπάρχει επίσημο πρόγραμμα για το πότε θα ολοκληρωθεί η συνάντηση.

Τραμπ σε Ζελένσκι: «Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε χθες Κυριακή ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας.

Η περιοχή προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε.

Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα, πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά, και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία.

Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.