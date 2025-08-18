Ψυχρή υποδοχή για τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ - Τραμπ: «Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», μερικές ώρες πριν από τη σημερινή (18/8) συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.

Την ίδια προσήνεια βέβαια δεν μοιράζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θέλει να μεταδώσει μία εικόνα υποταγής για τον ουκρανό πρόεδρο, και να φρενάρει όποιες φιλοδοξίες των Ουκρανών για ανάκτηση όλων των εδαφών τους, κατά το ΑΜΠΕ.

Τραμπ - Ζελένσκι: «Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε χθες Κυριακή ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας.

Η περιοχή προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε.

Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα, πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά, και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία.

Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Υποτονική υποδοχή για τον Ζελένσκι

Στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας την Παρασκευή στην Αλάσκα, ο Τραμπ έστρωσε το κόκκινο χαλί στον Πούτιν και άφησε ακόμη και τον Ρώσο ηγέτη να κάνει μια βόλτα μαζί του στην προεδρική λιμουζίνα, τη «The Beast».

Ο Ζελένσκι αναμένεται να λάβει μια λιγότερο θερμή υποδοχή, χωρίς κόκκινο χαλί ή αεροπορική παρέλαση, χωρίς χειροκροτήματα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Sky News στις ΗΠΑ, Μάρθα Κέλνερ.

Η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι πιο επαγγελματική με Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο Στουμπ στο πλευρό του Ζελένσκι και η συμμετοχή τους ως μεσολαβητές θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή επανάληψης της σύγκρουσης στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Στουμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία και η Φινλανδία, μαζί με άλλες σκανδιναβικές χώρες και τις τρεις βαλτικές χώρες, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο σταθερών υποστηρικτών της χώρας.

Η εισβολή του 2022 ώθησε τη Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χλμ. (833 μίλια) με τη Ρωσία, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ πριν από δύο χρόνια, ανατρέποντας δεκαετίες μη ευθυγράμμισης.

Δύο ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Ζελένσκι, ο Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Στουμπ, συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη, μετά την οποία ο Φινλανδός ηγέτης έγραψε στο X: «Εξαιρετική συνάντηση με τον @Potus και Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο @ZelenskyyUA. Συμφωνία απόψεων και ενότητα.