«Πεδίο μάχης» η Βραζιλία: Νεκρός καταζητούμενος αρχηγός ισχυρής συμμορίας, έξι ένοπλοι και ένας όμηρος

Σε «πεδίο μάχης» μετατράπηκαν οι δρόμοι της Βραζιλίας, και οι αρχές πραγματοποίησαν μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και ο καταζητούμενος αρχηγός της συμμορίας Comando Vermelho.

Όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν περίπου 150 άνδρες της επίλεκτης μονάδας BOPE (Τάγμα Ειδικών Επιχειρήσεων) αναπτύχθηκαν σε φαβέλες της συνοικίας Σάντα Τερέζα, κοντά στο κέντρο της πόλης.

Μάλιστα, κατά την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βραζιλία σκοτώθηκαν έξι ένοπλοι, συνελήφθησαν 116 ύποπτοι, ενώ κατασχέθηκαν 21 όπλα, 105 κιλά κοκαΐνης και πάνω από 600 κιλά μαριχουάνας.

Βραζιλία: Ποιος ήταν ο καταζητούμενος αρχηγός της συμμορίας Comando Vermelho

Η εγκλήματική οργάνωση της Βραζιλίας Comando Vermelho (CV), θεωρείται μια από τις πιο ισχυρές συμμπορίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Κατά την ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας σκοτώθηκε ο Κλαούντιου Αουγκούστου ντος Σάντος, 55 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν οκτώ εντάλματα σύλληψης για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων διακίνηση ναρκωτικών και ανθρωποκτονίες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της χωροφυλακής στο Ρίο, Μαρσέλου Μενέζες Νογκέιρα, ο Σάντος θεωρούνταν κορυφαίο στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης CV.

Όμηρος ο όδγοος νεκρός από την αστυνομική επιχείρηση

Ο όγδοος νεκρός ήταν ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος κρατούνταν όμηρος στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του από ενόπλους που προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων, οι δράστες άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι. Η σύζυγός του κατάφερε να επιζήσει.