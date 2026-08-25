«Πεδίο μάχης» το Κάπρι: Τουρίστες πιάστηκαν στα χέρια και άρχισαν να πετούν καρέκλες

Άγρια συμπλοκή μεταξύ τουριστών σημειώθηκε τη Δευτέρα (24/8) στο Κάπρι, με ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού να μετατρέπεται για λίγα λεπτά σε πεδίο μάχης.

"Rissa oggi a Capri, zona marina grande, all'esterno di un bar. Urgono controlli a Capri e più sicurezza. La notte una sola pattuglia presidia l'intera isola e cosi non va bene". pic.twitter.com/uRm7LsLYRs — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) August 24, 2026

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε στενό στη Μαρίνα Γκράντε, όπου ομάδα τουριστών πιάστηκε στα χέρια. Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, οι εμπλεκόμενοι αντάλλαξαν γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποια στιγμή άρχισαν να εκτοξεύονται ακόμη και καρέκλες.

Οι εικόνες προκάλεσαν αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, ενώ το βίντεο αναδημοσίευσε ο βουλευτής της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς, Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι.

Στο επίκεντρο η αστυνόμευση του νησιού

Η συμπλοκή άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από την αστυνόμευση του Κάπρι, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο Μπορέλι μετέφερε καταγγελίες κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων, σύμφωνα με τις οποίες στο νησί υπάρχει τη νύχτα μόλις μία περίπολος.

«Στο Κάπρι χρειάζονται επειγόντως περισσότεροι έλεγχοι και περισσότερη ασφάλεια. Τη νύχτα υπάρχει μόνο μία περίπολος για ολόκληρο το νησί. Αυτό δεν είναι σωστό», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Κάπρι, Πάολο Φάλκο, επισήμανε ότι πραγματοποιούνται έλεγχοι από τη δημοτική αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ στο νησί λειτουργούν περίπου 80 κάμερες υψηλής ανάλυσης.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο νομάρχης της Νάπολης, Μικέλε Ντι Μπάρι, ο οποίος καταδίκασε τη συμπλοκή και διέταξε την περαιτέρω ενίσχυση της επιτήρησης και των ελέγχων.