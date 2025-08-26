«Πέφτει» η κυβέρνηση στη Γαλλία, καταρρέει η οικονομία: Προειδοποιήσεις για παρέμβαση του ΔΝΤ

Με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος εκτελεί τα εν λόγω καθήκοντα λιγότερο από χρόνο, να ανακοινώνει την πρόθεσή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου, με φόντο ένα σχέδιο περικοπών ύψους €43,8 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό, η Γαλλία μπαίνει σε νέα «μονοπάτια» σε ό,τι αφορά την εγχώρια οικονομία της.

Οι Financial Times, μάλιστα, αναφέρουν πως η προοπτική κατάρρευσης της κυβέρνησης στη Γαλλία, θα προκαλέσει «τριγμούς» στην οικονομία της χώρας, την ώρα που το κόστος δανεισμού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο και οι μετοχές σημείωσαν πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη.

Οι διεθνείς αναλυτές κρούουν, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, τον «κώδωνα του κινδύνου» για τον επόμενο μήνα, εφόσον η γαλλική κυβέρνηση καταρρεύσει. Μάλιστα ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Έρικ Λόμπαρντ, δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση «σίγουρα δεν έχει παραιτηθεί» από την πρόθεση να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης. Προειδοποίησε όμως ότι υπάρχει κίνδυνος να παρέμβει το ΔΝΤ αν η κυβέρνηση πέσει τον επόμενο μήνα/

Γαλλία: Τι «δείχνουν» οι οικονομικοί δείκτες

«Αυτός είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε... [ότι] η οικονομική κατάσταση θα επιδεινωθεί, κάτι που θα θέλαμε [και] πρέπει να αποφύγουμε. Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας για 10 χρόνια ανέβηκε στο 3,53%, πλησιάζοντας το υψηλό επίπεδο που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο μετά την κρίση της Ευρωζώνης. Στη συνέχεια, υποχώρησε ελαφρώς στο 3,51%.

Το επιπλέον επιτόκιο σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα αναφοράς (Bunds) έφτασε σχεδόν τις 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, κοντά στα υψηλά επίπεδα που είχε σημειώσει κατά τη διάρκεια της πολιτικής κρίσης του περασμένου έτους.

Ο δείκτης blue-chip της χώρας, ο Cac 40, έπεσε 1,5% στις συναλλαγές της Τρίτης το απόγευμα, προσθέτοντας μια πτώση 1,6% στη Δευτέρα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο, όπως οι Σοσιαλιστές και ο ακροδεξιός «Εθνικός Συναγερμός», έχουν δηλώσει ότι δεν θα υποστηρίξουν την κυβέρνηση, καθιστώντας σχεδόν αναπόφευκτη την πτώση της κυβέρνησης του Μπαϊρού.

Κανένα κόμμα δεν έχει εξασφαλίσει σαφή πλειοψηφία από τότε που ο Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε και έχασε τις πρόωρες εκλογές πριν από ένα χρόνο. Η κυβέρνηση του προκατόχου του Μπαϊρού κατέρρευσε τον Δεκέμβριο, μετά από λίγους μήνες στην εξουσία, αναφέρουν οι Financial Times.

Ο Εμανουέλ Κάου, επικεφαλής της ευρωπαϊκής στρατηγικής μετοχών της Barclays, δήλωσε ότι η πτώση της αγοράς αντανακλούσε δύο κινδύνους την Τρίτη το πρωί: «την πολιτική αστάθεια και την μεγαλύτερη δημοσιονομική απειθαρχία».

Την Τρίτη το πρωί, το χάσμα μειώθηκε περαιτέρω, με την απόδοση των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων να μειώνεται σε μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα κάτω από την αντίστοιχη της Ιταλίας.

Ο Nicolas Trindade, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Axa Investment Managers, δήλωσε ότι αναμένει υποαπόδοση των γαλλικών κρατικών ομολόγων, καθώς «η πιθανότητα κατάρρευσης της κυβέρνησης έχει αυξηθεί σημαντικά, δεδομένου ότι τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά».

Είπε ότι η τοποθέτηση νέου πρωθυπουργού «δεν θα αλλάξει την κοινοβουλευτική αριθμητική», οπότε οποιαδήποτε ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση «θα εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί». Είπε ότι οι πρόωρες εκλογές «θα ενέχουν τον κίνδυνο η ακροδεξιά να αποκτήσει αυτή τη φορά απόλυτη πλειοψηφία».

Με πληροφορίες από Financial Times.