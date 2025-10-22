«Πέφτουν» ένα-ένα τα μουσεία στη Γαλλία: Ληστεία με τεράστια λεία στο Diderot μετά το Λούβρο

Ακόμα δεν έχουν κοπάσει τα memes για τη λαχτάρα που έπαθε το Λούβρο, με την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων που εξέθεσε τα κενά ασφαλείας του ιδρύματος και της πολιτείας, τη στιγμή που μία νέα κλοπή «μεγατόνων» συνταράσσει τη Γαλλία.

Αυτή τη φορά, στόχος έγινε το μουσείο Maison des Lumieres «Denis Diderot» στην πόλη Λανγκρ, με τα κλοπιμαία να περιλαμβάνουν σχεδόν 2.000 νομίσματα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας.

Ανάμεσα σε αυτά, 1.633 ήταν ασημένια και 319 χρυσά, προερχόμενα από την περίοδο 1790-1840 και ανακαλύφθηκαν κατά την αναστήλωση του μουσείου το 2011.

Λούβρο, Diderot... - Πάγκοι λαϊκής τα γαλλικά μουσεία

Σε ανακοίνωσή της, η δημοτική αρχή της Λανγκρ καταδίκασε τη ληστεία, χαρακτηρίζοντάς την ως «πλήγμα στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά» και «πράξη βανδαλισμού απέναντι στην ιστορία και την τέχνη».

To πρωινό της 20ης Οκτωβρίου, το προσωπικό του μουσείο που άνοιξε τον χώρο, ανακάλυψε τη τζαμαρία μίας εκ των εισόδων σπασμένη, και την προθήκη με τα ανεκτίμητα νομίσματα επίσης παραβιασμένη. Οι ληστές μπήκαν κυριολεκτικά από την μπροστινή πόρτα.

Το νέο περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των μουσείων στη Γαλλία. Οι δύο ληστείες δείχνουν πιθανές αδυναμίες στα μέτρα φύλαξης, τη στιγμή που οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις.

