Το «πειραγμένο» βίντεο που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και η κρίση αξιοπιστίας του BBC

Η εκπομπή Panorama του BBC βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων, όταν αποκαλύφθηκε ότι παρουσίασε παραποιημένο απόσπασμα ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ από τις 6 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που δημοσίευσε η Daily Telegraph, δύο διαφορετικά σημεία της ομιλίας ενώθηκαν σε μία πρόταση, δίνοντας την εντύπωση ότι ο Τραμπ ενθάρρυνε άμεσα την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων, ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.

NEW: BBC to apologize for deceptively editing President Trump’s January 6 speech in an effort to make it look like he encouraged violence at the Capitol.



The apology letter is reportedly expected to come early next week.



“Samir Shah, the BBC’s chairman, will write to the… pic.twitter.com/cJixU8mSDD — Collin Rugg (@CollinRugg) November 9, 2025

Αποκαλύψεις, μοντάζ και δύο παραιτήσεις

Πρόκειται για μια πρωτοφανή εξέλιξη, καθώς είναι η πρώτη φορά που αποχωρούν ταυτόχρονα δύο τόσο υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού.

Ο Ντέιβι, που βρισκόταν στη θέση του από το 2020, παραδέχθηκε ότι έγιναν «λάθη για τα οποία πρέπει να αναλάβει την τελική ευθύνη».

Η Τέρνες, από την πλευρά της, δήλωσε ότι το ζήτημα με το Panorama «έχει φτάσει σε σημείο που βλάπτει το BBC» και ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη.

Αυτό είναι το πρωτότυπο βίντεο της αποκάλυψης, όπως δημοσιεύτηκε από την Telegraph. Το υλικό παρουσιάζει με λεπτομέρειες τα στοιχεία που έφεραν στο φως την κρίση στο BBC.

Αντιδράσεις σε Βρετανία και ΗΠΑ

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το BBC «100% fake news», ενώ ο Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστήριξε ότι οι παραιτήσεις ήρθαν επειδή «πιάστηκαν να αλλοιώνουν» την ομιλία του, κάνοντας λόγο για «προσβολή στη δημοκρατία».

Παράλληλα, πολιτικοί στη Βρετανία ζήτησαν «ανασύνταξη και διαφάνεια» στο δημόσιο δίκτυο, με αρκετούς να βλέπουν την κρίση ως ευκαιρία για βαθιές μεταρρυθμίσεις.

Το υπόμνημα και οι κατηγορίες μεροληψίας

Το εσωτερικό υπόμνημα που διέρρευσε δεν περιορίστηκε στο ζήτημα της ομιλίας του Τραμπ. Έκανε λόγο για «συστημικά προβλήματα μεροληψίας» σε θέματα όπως η κάλυψη του πολέμου στη Γάζα και οι αναφορές σε ζητήματα φύλου και ταυτότητας.

Ο πρώην σύμβουλος Μάικλ Πρέσκοτ είχε ήδη αποχωρήσει από την επιτροπή συντακτικών κατευθυντήριων γραμμών, καταγγέλλοντας προβλήματα αμεροληψίας.

Ένα δύσκολο έτος για το BBC

Οι παραιτήσεις έρχονται μετά από μια περίοδο συνεχών κρίσεων: από τα σχόλια του παρουσιαστή Γκάρι Λίνεκερ, μέχρι τις αντιδράσεις για τη μετάδοση μουσικών εμφανίσεων και την κάλυψη της Γάζας.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, χαρακτήρισε την ημέρα «λυπηρή» και εξέφρασε στήριξη στους δύο απερχόμενους αξιωματούχους.

Τι μέλλει γενέσθαι

Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ζητούν πλέον διαφάνεια και ανασύνταξη.

Οι παραιτήσεις Ντέιβι και Τέρνες ανοίγουν τον δρόμο για πιθανές μεταρρυθμίσεις στο BBC, ενώ η συζήτηση για την αμεροληψία και την αξιοπιστία του δημόσιου δικτύου φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε.

