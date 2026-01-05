«Πείτε όχι στον Λευκό Οίκο»: Ο πρώην αστροναύτης που εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, αφού ο πρώην υποπλοίαρχος και αστροναύτης κάλεσε τους στρατιωτικούς να μην υπακούουν στις «παράνομες εντολές» του Λευκού Οίκου.

«Πριν από έξι εβδομάδες, ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι και άλλα πέντε μέλη του Κογκρέσου δημοσιοποίησαν ένα απερίσκεπτο και στασιαστικό βίντεο που είχε σαφώς στόχο να υπονομεύσει τη στρατιωτική πειθαρχία και την τάξη» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τον Νοέμβριο, κοινοβουλευτικοί που είχαν υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις ή στις υπηρεσίες πληροφοριών ανάρτησαν ένα βίντεο με το οποίο απευθύνονταν σε στρατιωτικούς και σε πράκτορες: «Μπορείτε να αρνηθείτε τις παράνομες εντολές».

Ο αστροναύτης που έγινε «τρομοκράτης»

«Σήμερα, οι απειλές εναντίον του Συντάγματός μας δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό αλλά και από εδώ, από το σπίτι μας», κατήγγειλαν.

Στο βίντεο δεν αναφέρονταν σε συγκεκριμένες εντολές, ωστόσο εκείνες τις ημέρες διατυπώνονταν σφοδρές επικρίσεις για τα αμερικανικά πλήγματα στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, εναντίον πλοιαρίων που η Ουάσινγκτον έλεγε ότι εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών.

Το μήνυμα προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί τους Δημοκρατικούς κοινοβουλευτικούς ότι η στάση «τιμωρείται με τη θανατική ποινή», μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε αμέσως ότι ξεκινά έρευνα σε βάρος του Μαρκ Κέλι, για τον οποίο έλεγε ότι θα μπορούσε να ανακαλέσει στην ενεργό υπηρεσία για να τον περάσει από στρατοδικείο.

Στη σημερινή ανακοίνωσή του ο Χέγκσεθ γράφει ότι «ως υποπλοίαρχος εν αποστρατεία, που λαμβάνει ακόμη στρατιωτική σύνταξη, ο υποπλοίαρχος Κέλι ξέρει ότι μπορεί ακόμη να λογοδοτήσει στη στρατιωτική δικαιοσύνη».

Το Πεντάγωνο ξεκίνησε τη διαδικασία στέρησης βαθμού και μείωσης της σύνταξής του. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι στον στρατιωτικό φάκελό του θα προστεθεί μια «αυστηρή επίπληξη».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, που είναι πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και του διαστημικού λεωφορείου αντέδρασε, επίσης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ:

«Εάν ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Άμυνας με τα λιγότερα προσόντα στην ιστορία της χώρας μας, πιστεύει ότι μπορεί να με εκφοβίσει με μια επίπληξη ή με απειλές υποβιβασμού ή δίωξης, δεν έχει καταλάβει τίποτα.

Θα αγωνιστώ με ό,τι διαθέτω, όχι για μένα αλλά για να στείλω το μήνυμα ότι ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποφασίζουν τι μπορούν να λένε οι Αμερικανοί σ’ αυτή τη χώρα για την κυβέρνησή τους».