Τη στιγμή που προσπαθεί να ωφεληθεί του ελαφρυντικού της ψυχικής «αταξίας», ο 54χρονος φονιάς του 21χρονου στην Αμμουδάρα, δηλώνει επίσης αμετανόητος και μάλιστα θριαμβολογεί για τις πράξεις του.

«Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι…», είπε για τη στυγνή δολοφονία κατά τη διάρκεια της ομολογίας τους, σύμφωνα με το Cretalive News.

Από την άλλη ζήτησε...λύπηση, φερόμενα παρακαλώντας ως τελευταία χάρη, «Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου γιατί δεν θα το ξαναδώ να το αποχαιρετίσω».

Αμμουδάρα: «Δεν με νοιάζει τι θα απογίνω»

Για τον εαυτό του είπε ότι «δεν τον νοιάζει τι θα απογίνει και τι θα πάθει. Δεν τον ενδιέφερε ούτε πριν», κάτι που συγκρούεται με τη μέχρι πρότινος υπερασπιστική γραμμή του.

Όπως αναφέρει το cretalive, για λόγους ασφαλείας είχε σκοπίμως διαρρεύσει ότι οι απολογίες τους θα πραγματοποιούνταν τη Δευτέρα.

Ωστόσο, η διαδικασία διεξήχθη τελικά την Πέμπτη, παρουσία των συνηγόρων τους, Γιώργου Κοκοσάλη και Κώστα Κοκοσάλη. Έπειτα από πολύωρη και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Τόσο ο 54χρονος όσο και η 56χρονη σύζυγος του, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη για συνέργεια στην εκτέλεση του αδικοχαμένου νεαρού, θα μεταχθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.