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Πέντε προορισμοί στην Ευρώπη για φθινοπωρινές αποδράσεις που μπορείς να γυρίσεις σε 72 ώρες

Μπορεί οι καλοκαιρινές διακοπές να αποτελούν πια ανάμνηση, αλλά ποιος είπε ότι τα ταξίδια σταματούν εδώ; Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για εκδρομές στην Ευρώπη.

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Το καλοκαίρι έφυγε, οι βαλίτσες επέστρεψαν στη θέση τους και μαζί τους επέστρεψε και η καθημερινότητα. Το πρόγραμμα γέμισε ξανά με δουλειά, υποχρεώσεις, ξυπνητήρια και εκείνες τις ατελείωτες λίστες με πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι για να ξαναφύγουμε.

Ένα τριήμερο είναι αρκετό για να αλλάξεις εικόνες, να περπατήσεις σε μια καινούργια πόλη, να φας κάτι διαφορετικό και να επιστρέψεις στη βάση σου με την αίσθηση ότι έκανες ένα μικρό διάλειμμα.

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