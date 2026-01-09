Ποιο είναι το «βαθύ λαρύγγι» στην Κύπρο: Απάντηση της κυβέρνησης για τα βίντεο με δήθεν επενδυτές

Μετά τον σάλο που έχει προκληθεί στον πολιτικό χώρο στην Κύπρο από τη διαρροή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συνδέει το περιβάλλον του Νίκου Χριστοδουλίδη, με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, έρχεται και η κυβερνητική απάντηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σχολίασε την υπόθεση, αναδυατιπώνοντας την υπάρχουσα κυβερνητική απάντηση περί κακόβουλης μονταζιέρας που επιδιώκει να υπονοήσει συγκεκριμένα συμπεράσματα για φερόμενες σχέσεις κυβερνητικών με επιχειρηματίες.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποιες βασικές παραδοχές. Η κυβέρνηση δεν θα τοποθετηθεί για ισχυρισμούς ιδιωτών ή ελευθέρων επαγγελματιών. Η ερώτηση είναι ποιος δημιούργησε το βίντεο, για ποιον λόγο, μέσω ενός προφίλ αμφιβόλου προέλευσης».

«Στοχοποιούν τον πρόεδρο και την Κύπρο»

«Η ερμηνεία που έχει δοθεί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αφού ενημερωθήκαμ από την αρμόδια υπηρεσία, πλέον μέσω στοιχείων και της δικής τους αξιολόγησης, εκτιμάται πως αυτό το βίντεο περιέχει στοιχεία υβριδικής δραστηριότητας».

Είναι σαφές ότι μέσω αυτού στοχοποιείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση και η χώρα, αξιοποιώντας παραποιημένα πλάνα, ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς», πρόσθεσε.

Εκτίμησε ακόμα πως η υποτιθέμενη διαρροή αποτελεί κατάφορη προσπάθεια να στιγματιστεί η προσπάθεια της κυβέρνησης Χριστουδουλίδη «για την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και για την αναβάθμιση της χώρας διεθνώς».

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Emily Thompson: Ποιο είναι το «βαθύ λαρύγγι» που ξεσήκωσε την Κύπρο

Στο βίντεο που διέρρευσε από το προφίλ «Emily Thompson» στο X, καταγράφονται συνομιλίες στις οποίες συμμετέχουν ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield, όπως αναφέρει το Sigmalive.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται αποσπάσματα συνομιλιών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, την πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο και τις σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο λογαριασμός αυτός πραγματοποίησε την πρώτη του δημοσίευση στις 22 Οκτωβρίου 2024, η πρώτη ανάρτηση που είναι ορατή μέχρι σήμερα.

Μέλος στην πλατφόρμα, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο προφίλ του, ενεγράφη τον Ιούλιο του 2022, ενώ έγινε «επαληθευμένος» το 2025. Ακολουθείται από 1343 άτομα, και ακολουθεί 967.

Στην περιγραφή του λογαριασμού, αυτοπροσδιορίζεται ως «ανεξάρτητος ερευνητής, αναλυτής, και λέκτορας που επικεντρώνεται κυρίως στην αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική».

Ως εικόνα προφίλ, η «Emily Thompson» χρησιμοποιεί μια σημαία της Ουκρανίας, ενώ η βάση της, σύμφωνα με το Χ, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Fact Check Cyprus, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν δημόσια και επαληθεύσιμα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική ταυτότητα του προσώπου πίσω από τον λογαριασμό.

Η «Emily Thomspon», ωστόσο, στον λογαριασμό της στο X δημοσιεύει κάποια άρθρα στην ιστοσελίδα thethinkingconservative.com, τα οποία ισχυρίζεται πως συντάκτρια είναι η ίδια. Στη συγκεκριμένη σελίδα, υπάρχει και μια φωτογραφία πάνω απ’ το όνομα της, η οποία με μια πρώτη ματιά μοιάζει σαν ψεύτικη.

Με μια περιήγηση στο προφίλ της, παρατηρεί κανείς ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός, μέχρι πριν από μερικές ημέρες, αναρτούσε κυρίως αναδημοσιεύσεις και όχι πρωτογενές περιεχόμενο.

Η πρώτη αναφορά του λογαριασμού της «Emily Thompson» σε οτιδήποτε αφορά την Κύπρο, έγινε πριν 3 μέρες, στις 6 Ιανουαρίου 2025. Συγκεκριμένα, είχε γράψει:

«Καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, αναδεικνύεται μια ειρωνεία υψηλού συμβολισμού: ένα διαιρεμένο νησί να καθοδηγεί μια ενωμένη Ευρώπη προς την αυτονομία και την εξωστρέφεια.

Με νέα ηγεσία στον βορρά και με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ να αποκτούν δυναμική, θα μπορούσαν άραγε οι ενεργειακοί δεσμοί και ο διάλογος να γεφυρώσουν επιτέλους το χάσμα; Ελπιδοφόρα βήματα σε έναν σύνθετο και λεπτεπίλεπτο χορό».

Η τελευταία ανάρτηση του λογαριασμού έγινε χτες, 8 Ιανουαρίου, και είναι το επίμαχο βίντεο που προκάλεσε πολιτικό σεισμό στην Κύπρο.