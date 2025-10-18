«Το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας», λέει ο Νετανιάχου

Το γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο νωρίτερα.

Το πέρασμα παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024 και μετά την επαναλειτουργία του οι Παλαιστίνιοι που διαμένουν στην Αίγυπτο θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Γάζα, πρόσθεσε η πρεσβεία.