Περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις: Θολό το τοπίο στη Μέση Ανατολή - Οι πιθανότητες συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση, άνοιγμα Στενών του Ορμούζ, προειδοποιήσεις για ξανακλείσιμο, αποκλεισμός λιμανιών: Το τοπίο παραμένει θολό από τι μέλλει γενέσθαι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτής βλέπει «πραγματική πιθανότητα» συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν μετά τις δηλώσεις Τραμπ.

Ο Μοχάμεντ Ελμάσρι, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα, εκτιμά ότι τα αισιόδοξα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν μπορεί να είναι κάπως υπερβολικά, ωστόσο αφήνουν περιθώρια συγκρατημένης αισιοδοξίας.

Όπως δήλωσε στο Al Jazeera, το γεγονός ότι ο Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος αλλά και ότι εδώ και εβδομάδες αναζητά «διέξοδο» από την ένταση, δείχνει πως ενδέχεται να επιδιώκει σοβαρά μια συμφωνία. «Αν όντως υπάρχει αυτή η πρόθεση, τότε υπάρχει και πραγματική πιθανότητα να επιτευχθεί», σημείωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε πάντως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξακολουθούν να βρίσκονται «μακριά» σε βασικά ζητήματα, επισημαίνοντας ότι μια συμφωνία προϋποθέτει αμοιβαίους συμβιβασμούς. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Ράμι Χούρι, καθηγητής στο American University of Beirut, τόνισε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο πρέπει να ιδωθεί μέσα σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, κάνοντας λόγο για μια βαθύτερη αλλαγή στις ισορροπίες της Μέσης Ανατολής.

Όπως ανέφερε, το Πακιστάν επέμεινε να συμπεριληφθεί η σύγκρουση στον Λίβανο στις συνομιλίες για το τρίγωνο Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ, κάτι που χαρακτήρισε «απολύτως λογικό». Σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν επιθυμούσαν αυτή τη σύνδεση, καθώς στόχευαν στη διατήρηση της ισραηλινής στρατιωτικής υπεροχής στην περιοχή — κάτι που, όπως είπε, δεν απέδωσε.

Κατά τον Χούρι, η κατάσταση εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση, όπου υπάρχει προοπτική διαπραγματευτικής λύσης αντί για μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες με αμερικανική στήριξη.

Ο ίδιος περιέγραψε τις εξελίξεις ως μέρος της «τελευταίας φάσης της αντι-αποικιακής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», με δυνάμεις όπως το Ιράν, η Χεζμπολάχ και η Χαμάς να επιδιώκουν τον τερματισμό της δυτικής στρατιωτικής κυριαρχίας στην περιοχή, τονίζοντας ότι το Παλαιστινιακό παραμένει στον πυρήνα των εξελίξεων.

Αναφερόμενος στο μέλλον, υποστήριξε ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι μια κατάσταση όπου το Ισραήλ θα μπορεί να συνυπάρχει ως κράτος με εβραϊκή πλειοψηφία — όπως έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και τον αραβικό κόσμο — μέσα από μια δίκαιη συμφωνία που θα αντικαταστήσει τη στρατιωτική επιβολή και θα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο.