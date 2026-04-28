«Η Σουηδία χρειάζεται περισσότερο σεξ και τα σεξουαλικά ζητήματα πρέπει επιτέλους να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην πολιτική ατζέντα». Με αυτό το ανατρεπτικό σύνθημα εμφανίστηκαν οι Σεξουαλικοί Δημοκράτες, ένα νέο κίνημα που δημιουργήθηκε από τη Σουηδική Ένωση για τη Σεξουαλική Αγωγή (RFSU) ενόψει των εκλογών του Σεπτεμβρίου.

Αν και το κόμμα είναι «φανταστικό» και δεν θα κατέβει επίσημα στις κάλπες, η παρέμβασή του είναι πέρα για πέρα πραγματική. Οι Σεξουαλικοί Δημοκράτες παρουσίασαν ένα προεκλογικό μανιφέστο που δεν απευθύνεται στους ψηφοφόρους, αλλά στους ίδιους τους πολιτικούς, απαιτώντας περισσότερο σεβασμό, υγιείς σχέσεις και προστασία των δικαιωμάτων.

Η στρατηγική του RFSU είναι σαφής: να βγάλει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία από το περιθώριο και να την επαναφέρει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα δικαιώματα παραμελούνται. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι το σεξ είναι πολιτική», δηλώνει εμφατικά η Λίνα Φριντέν, πρόεδρος του RFSU και επικεφαλής των Σεξουαλικών Δημοκρατών.

Με μια κίνηση που ισορροπεί ανάμεσα στον ακτιβισμό και την πολιτική επικοινωνία, το κίνημα υπενθυμίζει ότι η ποιότητα ζωής και η προσωπική ελευθερία ξεκινούν από τα πιο βασικά ανθρώπινα ζητήματα.