Περού: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα - Νεκρός διαδηλωτής από σφαίρες

Η νέα περουβιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την πρόθεσή της να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα Λίμα, εν μέσω κύματος βίας αποδιδόμενου στο οργανωμένο έγκλημα, που πυροδότησε μεγάλες κινητοποιήσεις και επεισόδια με έναν νεκρό και πάνω από εκατό τραυματίες.

«Θα ανακοινώσουμε την απόφαση να κηρύξουμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τουλάχιστον στην περιφέρεια της Λίμας», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης Ερνέστο Άλβαρες έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο θάνατος διαδηλωτή και η πολιτική κρίση

Η περουβιανή αστυνομία αναγνώρισε χθες Πέμπτη πως μέλος της ευθύνεται για τον θάνατο από σφαίρες διαδηλωτή στις εκτεταμένες ταραχές οι οποίες ξέσπασαν προχθές Τετάρτη το βράδυ στη Λίμα, στις οποίες τραυματίστηκαν άλλοι 113 άνθρωποι – 84 αστυνομικοί και 29 πολίτες –, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.

Χιλιάδες άνθρωποι, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα της συλλογικότητας Gen Z, συμμετείχαν σε κινητοποίηση, αρχικά ειρηνική, προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια.

Στα επεισόδια έχασε τη ζωή του από πυρά ο 32χρονος Εδουάρδο Ρουίς. Η εισαγγελία ανακοίνωσε έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, ενώ ο αρχηγός της αστυνομίας, στρατηγός Οσκάρ Αριόλα, επιβεβαίωσε ότι υπαξιωματικός πυροβόλησε τον διαδηλωτή.

Η κρίση ασφαλείας θεωρείται καταλύτης για την καθαίρεση της πρώην προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε στις 10 Οκτωβρίου. Τη διαδέχθηκε ο 38χρονος Χοσέ Χερί, ο οποίος ζήτησε από το κοινοβούλιο νομοθετικές εξουσίες για να προωθήσει μέτρα ασφαλείας, με έμφαση στις φυλακές και την εγκληματικότητα.