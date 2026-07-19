Περού: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 21 τραυματίες από διπλό σεισμό - Κατέρρευσαν κτίρια

Τουλάχιστον έξι είναι οι νεκροί και 21 οι τραυματίες από τους δύο σεισμούς που έπληξαν σήμερα μια ορεινή περιοχή του Περού, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.



Σεισμοί έπληξαν την επαρχία Τσουπάκα στο Περού το βράδυ του Σαββάτου προκαλώντας τους θανάτους τουλάχιστον 6 ανθρώπων, τραυματισμούς και εκτεταμμένες ζημιές σε κτίρια.

Οι σεισμοί, μεγέθους 5,1 και 3,7 βαθμών, σημειώθηκαν αργά το βράδυ, στην περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λίμα, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Περού. Ο πρώτος προερχόταν από εστιακό βάθος 24 χιλιομέτρων και ο δεύτερος από 18 χλμ.

Ο Λουίς Βάσκες, ο επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας είπε στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Exitosa ότι με βάση τις πρώτες πληροφορίες περίπου 48 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 18 υπέστησαν ζημιές. Αντίσκηνα διανεμήθηκαν σε περίπου 300 πληγέντες.

Τα σπίτια στις κοινότητες της Τσουπάκα είναι, τα περισσότερα, υποτυπώδη κτίσματα, χτισμένα με πλίθες.

Ο Βάσκες ανέφερε ότι πυροσβέστες και άλλοι διασώστες έφτασαν στην περιοχή νωρίς το πρωί της Κυριακής για να απομακρύνουν τα χαλάσματα καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στα συντρίμμια.

Εικόνες που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν την αγωνία των συγγενών των θυμάτων σε μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, την αγροτική περιοχή Τσόνγκο Μπάχο, όπου οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν τυλιγμένοι με κουβέρτες έξω από τα σοβαρά κατεστραμμένα σπίτια τους. Ζώα εθεάθησαν επίσης κάτω από τα ερείπια.

Το 2007, σεισμός μεγέθους 7,9 βαθμών είχε πλήξει την επαρχία Πίσκο στην περιοχή Ίκα, αφήνοντας πίσω του σχεδόν 600 νεκρούς. Οι σεισμοί είναι συχνοί στο Περού, καθώς η χώρα βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού.

#AlertaPanas

FUERTE TEMBLOR SACUDE PERÚ Y DEJA DAÑOS EN HUANCAYO, un sismo de magnitud 5,5 con epicentro al sur de Chupaca provocó afectaciones en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín. pic.twitter.com/OTNpwuPiF0 — Only Panas (@onlypanasec) July 19, 2026



